По факту схода вагонов под Иркутском возбуждено дело

Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по факту схода вагонов на станции Мегет под Иркутском.

Дело завели по части 1 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба".

Как сообщает пресс-служба управления, во вторник в 13:22 по местному времени (8:22 мск) с рельсов сошли 30 вагонов с углем. Жертв и пострадавших нет. На несколько часов было прервано движение по Транссибу.

По данным ВСЖД, были задержаны несколько пригородных поездов. Около 16 часов местного времени было открыто движение по одному пути станции Мегет ВСЖД.

На месте ЧП работают восстановительные поезда со станций Иркутск-Сортировочный, Нижнеудинск, Слюдянка и Зима.

Обстоятельства ЧП устанавливаются.