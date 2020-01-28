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28.01.2020 22:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Страшнее сигарет

Ученые обнаружили в никотиносодержащих смесях свинец, хром и мышьяк
Текст: Надежда Столярчук ("Российская газета", Красноярск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(8071)
Сотрудники Сибирского федерального университета изучили состав никотиносодержащих жевательных и сосательных смесей, которые стали популярны у подростков. Итоги проверки обескураживают: препараты, изначально призванные снизить тягу к курению, на поверку оказались чрезвычайно опасными для здоровья.

На анализ были представлены три упаковки никотиносодержащей продукции производства известного торгового бренда Lyft, которые свободно продаются в магазинах. Дело в том, что по заверениям производителя, в пэках и снюсах используется только никотин, без табака, а значит, на такой товар не распространяются ограничения и запреты как для сигарет.

Фото: iStock
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- Как раз на никотин мы эти препараты в первую очередь и проверяли, - рассказал "РГ" заведующий лабораторией спектроскопических методов анализа Центра коллективного пользования Института нефти и газа СФУ Андрей Кузьмин. - Исследование выявило превышение массы этого вещества на одну единицу продукции до 12 миллиграммов. Это много. Например, смертельная доза никотина при попадании в кровь взрослого человека начинается от 50 миллиграммов. Так что если подросток попробует несколько таких изделий, он получит очень острое отравление! Также, согласно нашему исследованию, употребление одного пэка с максимальной концентрацией никотина сравнимо с курением 14 обычных сигарет. Кроме того, химический анализ обнаружил наличие в составах смесей тяжелых металлов - свинца, хрома и мышьяка. Причем в высокой концентрации. Не нужно объяснять, что эти сверхтоксичные металлы, мягко говоря, не прибавляют здоровья. По итогам проверки ученые рекомендовали ввести на продажу снюсов и пэков такие же ограничительные меры, как и на торговлю обычными сигаретами.

- Соответствующий проект закона Красноярского края был внесен в конце прошлого года. Документ предполагает ввести ограничение на продажу любой никотиносодержащей продукции несовершеннолетним: за такую продажу будет предусмотрен крупный штраф. Сейчас мы в Заксобрании края исправляем некоторые неточности, которые выявили в нашем экспертно-правовом управлении, чтобы не только принять закон, но и сделать его устойчивым к возможным судебным искам, - прокомментировал депутат регионального парламента Илья Зайцев.

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С начала года красноярским школьникам официально запретили приносить снюс в учебные заведения.

- В случае обнаружения у подростка никотиносодержащей смеси сотрудник школы обязан изъять ее и поставить в известность родителей. Ученика ждет профилактическая беседа, а в случае повторного нарушения его могут поставить на внутришкольный учет, - рассказали в городском управлении образования.

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