Ученые установили, откуда взялись неандертальцы в Сибири

Помимо новосибирских и австралийских исследователей, в коллектив ученых также входили специалисты из Украины, Польши, Германии, Канады. Они проводили изыскания на материале, обнаруженном при раскопках в Чагырской пещере в предгорьях Алтая. Основная цель была в том, чтобы выяснить, когда и откуда на территорию Западной Азии и Европы пришли неандертальцы, распространившиеся вплоть до Алтайских гор в Южной Сибири десятки тысяч лет назад.

Археологические раскопки позволили обнаружить около 90 тысяч каменных артефактов, множество костяных орудий, а также 74 окаменелости неандертальцев, не считая останков животных и растений. Все это было обнаружено в отложениях, которым от 59 до 49 тысяч лет.

По мнению ученых, чагырские неандертальцы изготовляли своеобразные каменные орудия, напоминающие микокские артефакты из Восточной Европы, хотя на территории других стоянок Алтая, занятых более ранними популяциями неандертальцев, таких совпадений нет. Это дает возможность предположить, что прародина неандертальцев исследуемого расселения в Южной Сибири расположена на Западе, в 3-4 тысячах километров от Чагырской пещеры.

Любопытно, что находки с остальных стоянок наших предков, в том числе в Денисовой пещере, исключают связь с так называемой микокской индустрией. Это означает, что было как минимум два периода "вторжения" неандертальцев в южно-сибирский регион. Археологи связывают чагырские находки с популяциями, жившими когда-то на территории Северной Хорватии и Северного Кавказа.

Это редкий пример межконтинентального перемещения представителей той эпохи на столь дальние расстояния. По данным ученых, чагырские неандертальцы приспособились к климату сухой степи и успешно охотились на зубров. Период существования неандертальцев, их географический ареал, а также сроки их расселения и вымирания являются ключевыми вопросами в изучении эволюции и миграции человека.