Ученые установили, откуда взялись неандертальцы в Сибири

Престижный научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences, издаваемый в США, опубликовал результаты многолетних исследований международной группы ученых во главе с ведущим научным работником Института археологии и этнографии СО РАН Ксенией Колобовой и Ричардом Робертсом из Университета Вуллонгонг (Австралия).