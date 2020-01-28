В Новосибирске экстренно приземлился самолет из-за неисправности

Самолет, который запросил экстренную посадку, успешно приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево.

Как передает РИА Новости, на борту рейса Новосибирск-Екатеринбург возникли технические проблемы. По предварительным данным, речь идет о неисправности в системе закрылок. Сообщается, что это самолет Embraer-170.

Как уточнили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, самолет принадлежит авиакомпании "Сибирь". На борту находились 77 пассажиров и два члена экипажа. По данным прокуратуры в ходе полета сработал датчик от технической неисправности, после чего экипаж принял решение о возвращении в аэропорт вылета. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Сейчас сотрудники надзорного ведомства проводят проверку по факту ЧП.