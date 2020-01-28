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28.01.2020 09:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Томске девушку с ДЦП бросили в отделе полиции

Текст: Наталья Граф
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Полиция начала проверку по факту инцидента в дежурной части ОМВД России по Ленинскому району Томска.

Фото: iStock
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27 января неизвестная женщина привезла в дежурную часть девушку-инвалида на коляске. Она оставила ее в полиции и скрылась.

- Сотрудниками полиции незамедлительно были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых женщину нашли и доставили в отдел полиции для разбирательства, - сообщает УМВД России по Томской области.

В томской полиции не смогли пояснить, кем приходится девушке-инвалиду бросившая ее женщина. Причины, по которым она решилась на этот поступок, в полиции также не разглашают.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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