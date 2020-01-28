Юрий Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФО

В понедельник, 27 января, бывший генпрокурор России Юрий Чайка посетил Пятигорск, где состоялась процедура его представления властям регионов в качестве полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Напомним, Юрий Чайка на протяжении почти 14 лет возглавлял Генеральную прокуратуру России. 22 января Владимир Путин подписал указ "О полномочном представителе Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе". Этот пост и занял Юрий Чайка.

Он сменил Александра Матовникова, который стал заместителем главкома Сухопутных войск РФ. Юрия Чайку главам северо-кавказских регионов, спикерам региональных заксобраний и руководителям силовых структур представил замглавы администрации президента РФ Владимир Островенко.

В. Островенко отметил многолетний опыт успешной работы Юрия Чайки на важном и ответственном государственном посту, его высокий профессионализм и компетентность, назвав Юрия Яковлевича человеком боевым.

"На постах министра юстиции и генпрокурора России он многое сделал для обеспечения прав и свобод наших граждан, укрепления законности в обществе, внес весомый вклад в борьбу с преступностью и коррупцией. Уверен, что он быстро и успешно войдет в курс предстоящей работы", - сказал Владимир Островенко.

Также было сказано, что в последние годы в СКФО произошли заметные преобразования. К лучшему меняется ситуация в социальной сфере и экономике. Однако резервы для наращивания темпов роста имеются. Например, толчок к дальнейшему развитию должна дать реализация национальных проектов. Им должно быть уделено особое внимание, и это одна из задач Юрия Чайки на новом посту.

"Несмотря на очевидные положительные сдвиги, ситуация в СКФО улучшается медленно, темпы и уровень развития экономики и социальной сферы по-прежнему меньше, чем среднероссийские, - констатировал Владимир Островенко. - В этой связи важно последовательно выполнять поставленные президентом России задачи по долгосрочному социально-экономическому развитию территории округа".

Он напомнил, что приоритеты были озвучены в ежегодном послании Владимира Путина Федеральному собранию. В частности, для комплексного и полноценного социально-экономического развития СКФО властям регионов необходимо работать сообща, и связующая роль в этой сложной работе отведена полпреду.

"Очевидно, что решение стоящих задач требует эффективного и надежного взаимодействия всей властной вертикали, грамотного и взвешенного подхода от каждого руководителя, каждого представителя власти", - заключил Владимир Островенко.

В своем выступлении Юрий Чайка заявил, что реализация нацпроектов в макрорегионе будет взята под жесткий контроль, а "движение каждой копейки будет отслеживаться в режиме реального времени". Он напомнил, что регионы СКФО получили на эти цели 73 миллиарда рублей. Однако темпы реализации нацпроектов оставляют желать лучшего. По данным на 1 декабря 2019 года, выделенные макрорегиону средства были освоены лишь на 63 процента.

"Основным препятствием для успешной реализации проектов, направленных на социально-экономическое развитие регионов округа, является коррупция, - считает Юрий Чайка. - Наибольшим коррупционным рискам в округе подвержены сферы освоения бюджетных средств, распоряжения государственным и муниципальным имуществом, контрольно-разрешительная система. Эти сферы серьезно поражены клановостью. Повсеместно не принимаются меры по урегулированию конфликта интересов".

Юрий Чайка подчеркнул, что на новом посту будет "максимально открыт не только для должностных лиц, но и, в первую очередь, для простых жителей Северного Кавказа".

"Меня, как полномочного представителя президента на Северном Кавказе, касается любой вопрос и любая проблема округа", - заверил Юрий Чайка.

По его словам, реализация нацпроектов будет сопровождаться решением и других стратегических задач, которые стоят перед регионами СКФО. Речь идет о строительстве доступного жилья, борьбе с безработицей, повышении инвестиционной привлекательности регионов и приходу крупных инвесторов.

"Этот красивый гостеприимный край вызывает большой интерес у бизнеса, - сказал Юрий Чайка. - Уверен, что у нашего округа огромный экономический потенциал. Также особое внимание будет уделено развитию малого и среднего предпринимательства. Защита прав бизнеса всегда была одним из приоритетов в моей работе".

Полпред добавил, что уже в ближайшее время планируется обновить госпрограмму экономического развития Северного Кавказа. Так, предполагается создание новых бизнес-моделей и оказание господдержки представителям всех сегментов бизнеса, начиная от самозанятых граждан и заканчивая крупными предприятиями.

Традиционно одной из наиболее важных задач станет противодействие преступности, экстремизму и терроризму. Согласно приведенной статистике, в общем объеме преступлений, зарегистрированных в округе в 2019 году, на коррупционные правонарушения пришлось почти 3 процента - это в 2 раза выше среднероссийского показателя.

Затронул Юрий Чайка и тему работы полпредства - она будет полностью переформатирована. Например, на официальном сайте ведомства опция обратной связи, когда пользователи смогут связаться с полпредом, подав обращение по типовой форме, будет усовершенствована и станет более удобной для граждан. Что касается других аспектов работы полпредства, то они будут переформатированы, как сказал Чайка, "в совещательном режиме".

Полпред добавил, что уже в ближайшее время он посетит все регионы Северного Кавказа и проведет встречи не только с их руководителями, но и с простыми гражданами - в рамках работы общественных приемных. Все это вкупе позволит "максимально определиться, какие конкретные меры потребуются от полномочного представителя".