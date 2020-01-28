Ставрополье, благодаря строительству новой крупной птицефабрики, увеличит производство мяса утки. Местные фермеры не занимаются этим направлением, из-за чего в регионе возник дефицит утятины. В парадоксах рынка птичьего мяса разбирался корреспондент "РГ".

Недавно глава ставропольского минсельхоза Владимир Ситников встретился с представителями крупной французской компании, специализирующейся на селекции водоплавающих птиц. Несмотря на то, что больше всего утятины производят в Китае, с которым пока никто конкурировать не может, самый высокий уровень потребления на душу населения зафиксирован именно во Франции. Стороны обсудили создание в Петровском городском округе на базе одного из действующих крестьянско-фермерских хозяйств птицеводческого комплекса, специализирующегося на утином мясе.

Он будет закрытого типа, то есть работать круглогодично. Здесь ежегодно смогут выращивать до 20 тысяч пекинских уток. Также планируется открыть собственную линию производства кормов, ведь 70 процентов расходов на таких предприятиях приходится именно на их закупку. На ферме заработают инкубаторы, цех убоя и первичной переработки мощностью 10 тысяч тонн мяса в год.

По словам Ситникова, на Ставрополье дефицит мяса утки - ежегодно производится около пяти тысяч тонн, а годовая потребность в несколько раз выше. При этом владельцы мелких ферм говорят, что не занимаются этим направлением не из-за нерентабельности, а из-за отсутствия спроса. Что за парадокс?

- У нас достаточно большая ферма и площади позволяют выращивать уток в больших количествах, но вопрос: куда девать мясо? Раньше выращивали птицу, сдавали сразу 100-200 голов в заготовительные конторы, а теперь таких учреждений нет. Держим уток только для продажи соседям и знакомым. Можно было бы продавать в рестораны и кафе, но спрос с их стороны не такой большой, чтобы фермеры массово увлеклись этим направлением, - рассказал корреспонденту "РГ" фермер из Кировского района Ставрополья Алексей Федорчук.

На Ставрополье уже работает предприятие по производству мяса утки французской селекции. На промышленное производство компания из Предгорного района вышла в прошлом году. Были построены корпуса для выращивания и откорма, а также цеха убоя и переработки, что обеспечило замкнутый цикл производства - от поступления молодняка до выпуска готовой продукции. Проектная мощность - 430 тысяч голов, выпускать здесь могут до двух тысяч тонн мяса.

Как рассказала корреспонденту "РГ" директор предприятия Луиза Токова, бизнес на утках непредсказуем:

- Рынок очень нестабилен. Один год хорошие продажи, другой - не слишком. Сильно скачет цена на продукцию, видимо, спрос тоже непостоянный. Мы продаем мясо оптовикам, которые занимаются реализацией.

Нестабильность отрасли подтверждают эксперты Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). В 2019 году доля водоплавающих птиц на рынке мяса птицы составила около полпроцента.

- Утку мы даже отдельно не выделяем, настолько ее мало в общем объеме. Это очень узкое и специфическое направление. В целом на рынке птичьего мяса сейчас роста не наблюдается, объемы продаж на уровне прошлого года, - подчеркнула аналитик ИКАР Анна Кудрякова.

При этом рынок занят плотно, именно поэтому его участники, особенно новые игроки, стараются диверсифицировать производство.

В Росптицесоюзе сообщили, что в основном утку в стране разводят в личных подсобных хозяйствах.

- Мы уже отвыкли от этого продукта. На отечественном рынке мяса птицы утятина занимает 1,4 процента, - отметила заместитель гендиректора Росптицесоюза Елена Степанова. - На фермах производят 16 процентов утятины, а на крупных предприятиях - 0,2. Важно, что цена на утку достаточно высокая, ее мясо дороже, чем курицы или индейки. Но надо полагать, что при росте производства стоимость снизится, а значит, и спрос увеличится,

По мнению экспертов, промышленное производство утки в скором времени приведет к расширению ассортимента мяса и продукции глубокой переработки на полках магазинов. Многие покупатели готовы приобретать мясо утки вместо привычной курицы, если им предложат вкусное и простое в приготовлении мясо в различной разделке и фасовке.

Справка "РГ"

Самая популярная порода уток у отечественных заводчиков - пекинская. Если представительницы других пород в год откладывают до 80 яиц, то пекинские - до 170. Кроме того, они отличаются устойчивостью к ряду серьезных болезней.