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28.01.2020 15:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Министерство упразднили

В структуре государственного управления Северным Кавказом произошли кардинальные изменения
Текст: Роман Кияшко, Екатерина Ковалевская
Российская газета - Экономика Северного Кавказа № 16(8070)
Президент РФ Владимир Путин своим указом от 21 января 2020 года ликвидировал министерство по делам Северного Кавказа, проработавшее менее шести лет.

Все функции ведомства переданы министерству экономического развития РФ, которое теперь отвечает и по всем обязательствам упраздненной структуры, в том числе возникшим в результате судебных решений. Министерство по делам Северного Кавказа, помимо реализации госпрограммы развития СКФО, курировало эксперимент с курортным сбором в четырех регионах России. Оно же управляло Корпорацией развития Северного Кавказа (КРСК). В лице министерства государство являлось основным акционером компании "Курорты Северного Кавказа", отвечающей за туристско-рекреационные особые экономические зоны в округе. Сотрудники ведомства занимались разработкой Стратегии развития российских морских портов в Каспийском бассейне и возглавляли межведомственную группу, которая отбирала инвестпроекты, получавшие бюджетное финансирование в рамках госпрограммы.

Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
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Однако в последнее время деятельность курируемых министерством институтов развития СКФО подверглась критике со стороны Счетной палаты. Так, в декабре 2018 года СП признала неудовлетворительной работу КРСК. Аудиторы проверили эффективность использования в 2016-2018 годах бюджетных ассигнований, предоставленных корпорации на создание медицинского кластера в Кавминводах и реализацию инвестиционных проектов в округе.

- Ни одна из ключевых целей создания корпорации, обозначенных в стратегии от 2011 года, не достигнута. Балансовые показатели характеризуются накопленными к концу 2018-го убытками до трех миллиардов рублей, - сообщил аудитор Андрей Перчян.

За 2,5 года из более 100 инвестиционных заявок до стадии реализации и финансирования дошли только две. В эти проекты вложили 650 миллионов рублей, что составило семь процентов бюджетных средств, предоставленных корпорации за три года.

Возглавлявший министерство Сергей Чеботарев заявил, что в ведомстве разберутся с выявленными проблемами и сформируют новую эффективную стратегию для КРСК. После этого в корпорации поменяли руководство. Сейчас на сайте компании указано, что КРСК приняла участие в девяти уже реализованных проектах и финансирует еще три проекта, которые находятся в работе.

Спустя год аналогичной критике подверглась компания "Курорты Северного Кавказа" (КСК). Счетная палата указала, что деятельность КСК не обеспечила запланированный рост турпотока и рабочих мест в регионе.

- При формировании туркластера были определены три ключевые цели. Речь идет о создании резидентами ОЭЗ в 2018 году более 12 тысяч рабочих мест, получении выручки от продажи туруслуг на восемь миллиардов рублей и росте туристического потока к 2020-му до двух миллионов человек. Однако в 2018 году регион посетило только 683 тысячи отдыхающих, создано всего 619 рабочих мест, - заключила аудитор Светлана Орлова.

Фото: Татьяна Барыбина
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Привлеченные резидентами в ОЭЗ инвестиции чуть превысили два миллиарда рублей. При этом 29 из 33 зарегистрированных резидентов нарушили свои обязательства и не выполнили работы на общую сумму 21 миллиард рублей. С момента создания компания получила из федерального бюджета 31,4 миллиарда. Из них 8,5 миллиарда ушли на содержание самого АО и свыше 20 миллиардов - на приобретение оборудования и строительство инфраструктуры ОЭЗ. Генеральный директор КСК Хасан Тимижев заявил, что все замечания будут устранены: "Мы отрабатываем поручение правительства по оптимизации и финансированию содержания объектов инфраструктуры, в том числе за счет строительства коммерческих объектов".

В минкавказе же тогда заявили, что будут избавляться от неэффективных резидентов ОЭЗ, а именно тех, кто не исполняет условия заключенных с ними соглашений.

В конце декабря 2019 года СП также сообщила, что значительная господдержка не дала тех результатов социально-экономического развития округа, на которые рассчитывали федеральные власти.

- Не удалось переломить тенденцию отставания таких показателей, как "Индекс промышленного производства", "ВРП на душу населения", "Темпы роста жилищного строительства", "Уровень безработицы" и "Темп роста реальных денежных доходов". Различные преференциальные режимы и льготы, применяемые на территории региона, не обеспечили приток инвестиций и новые рабочие места, - сообщила Светлана Орлова.

Всего в 2018 году на реализацию госпрограмм в СКФО было направлено 323,6 миллиарда рублей, что почти на четверть больше, чем в 2017-м. При этом около 77 процентов - это средства федерального бюджета.

По словам Сергея Чеботарева, министерство разработало новую Стратегию развития СКФО, документ отправили в минэкономразвития РФ.

Фото: vk.com/radiyhabirov
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И буквально накануне публикации на сайте Кремля указа президента о расформировании минкавказа Чеботарев провел совещание, на котором подвел итоги работы ведомства в 2019 году. Он назвал эффективной реализацию мероприятий в рамках государственной программы развития СКФО в минувшем году и сообщил, что кассовое освоение средств бюджета составило 97,4 процента.

После расформирования министерства Чеботарев отметил: "Сплоченная команда, куда вошли представители федеральных органов исполнительной власти, главы субъектов, все представители региональных властей, бизнес-сообщество, коллектив минкавказа России и просто неравнодушные люди, проделала большую работу за время существования министерства. За этот период макрорегион заметно преобразился: построены десятки социаль-ных и инфраструктурных объектов - школы, детские сады, больницы, спортивные объекты, открыты Многофункциональный выставочный центр в КМВ, новые предприятия, появились сады, фермы, развиваются курорты, созданы новые рабочие места".

Теперь госпрограмму развития Северного Кавказа предстоит реализовывать министерству экономического развития РФ. Ее финансирование в 2020 году предусмотрено в размере 14,1 миллиарда рублей.

- Нужно по-новому посмотреть на роль и задачи государственных программ по стране в целом и в Кавказском регионе в частности. Может быть, поддержку надо переакцентировать, - отметил первый заместитель министра финансов Леонид Горнин на коллегии в СП.

Обновленную Стратегию развития Северо-Кавказского федерального округа планируется представить в середине 2020 года. Но уже известно, что в нее вошли такие актуальные задачи, как повышение до среднероссийского уровня показателей социально-экономического развития, реализация межрегиональных проектов и снятие инфраструктурных проблем. Как сообщил директор департамента планирования территориального развития минэкономразвития РФ Алексей Елин, к формированию Стратегии СКФО теперь необходимо привлечь бизнес-сообщества. •

Мнения

Екатерина Агеева, директор центра "Высшая школа государственного управления" Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС:

- Говорить о том, что падает контроль и снижается внимание со стороны правительства РФ к СКФО, не приходится. Руководство страны дает понять, что регионам Северного Кавказа нужно быть экономически более независимыми от федерального центра. Сегодня вектор развития России направлен на Дальний Восток. У нас положение спасать не нужно - нет масштабных конфликтов и глобальных проблем. Нужно становиться финансово самостоятельными, хотя экономические проблемы на Северном Кавказе сохраняются - это недостаточная собираемость налогов, незаконные финансовые схемы и коррупция. Они должны решаться с участием полпредства президента РФ в СКФО.

Упразднение минкавказа с возможным уменьшением дотаций и сворачиванием программ никак не связано. А вот что будет с Корпорацией развития Северного Кавказа, которая в чем-то дублировала полномочия министерства, покажет только время.

Константин Бушуев, начальник управления анализа рынков "Открытие Брокер":

- Можно считать решение упразднить министерство попыткой оптимизировать процессы в правительстве. Ведомство создавалось с целью разработать государственные программы развития Северного Кавказа, отчасти также имелись и внутриполитические цели. Многие экстренные задачи могли быть решены, и наличие отдельного регионального министерства уже не требуется. В принципе сейчас в правительстве остается только одно такое министерство - по развитию Дальнего Востока и Арктики. Ждать снижения финансирования госпрограммы развития СКФО не стоит, скорее наоборот, возможно увеличение финансирования ранее разработанных проектов.

Анатолий Вакуленко, аналитик ГК "Финам":

- Вполне вероятно, что ликвидация министерства - всего лишь организационное решение, а не смена приоритетов, и округу по-прежнему будет уделяться много внимания на федеральном уровне. Что касается финансирования, то все будет зависеть от возможностей бюджета и его структуры. Нельзя исключить определенного сокращения субсидий, но поддержка округа со стороны федеральных властей продолжится. Не исключено, что сумма выделяемых средств станет меньше, а вот различных безденежных мер поддержки, то есть льгот, преференций, гарантий, - больше. Это стимулирует экономическую активность на Северном Кавказе. В таком случае инвестиционная привлекательность СКФО не пострадает.

Но хотелось бы подчеркнуть, что для сохранения инвестиционного потенциала регионы должны сами делать многое, а не рассчитывать только на федеральные власти. Создание необходимых условий, помощь в реализации проектов поможет привлечь новые компании.

Новый полпред

Новым полномочным представителем президента РФ в СКФО стал бывший генпрокурор России Юрий Чайка. Глава государства на встрече с ним в Кремле отметил, что на Северном Кавказе необходимо заниматься проблемами в социальной сфере, борьбой с коррупцией и терроризмом. "Нужен человек такого уровня, как вы, с такими знаниями и опытом работы, как у вас", - отметил Владимир Путин. Юрий Чайка сообщил, что в числе основных задач на новом посту для него станет борьба с преступностью и выполнение нацпроектов.

Позже Юрий Чайка сообщил журналистам, что намерен ужесточить контроль над расходованием средств, особенно выделяемых на национальные проекты. Также он планирует уделить особое внимание решению проблемы безработицы, в первую очередь среди молодежи, борьбе с коррупцией и клановостью.

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