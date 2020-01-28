Все функции ведомства переданы министерству экономического развития РФ, которое теперь отвечает и по всем обязательствам упраздненной структуры, в том числе возникшим в результате судебных решений. Министерство по делам Северного Кавказа, помимо реализации госпрограммы развития СКФО, курировало эксперимент с курортным сбором в четырех регионах России. Оно же управляло Корпорацией развития Северного Кавказа (КРСК). В лице министерства государство являлось основным акционером компании "Курорты Северного Кавказа", отвечающей за туристско-рекреационные особые экономические зоны в округе. Сотрудники ведомства занимались разработкой Стратегии развития российских морских портов в Каспийском бассейне и возглавляли межведомственную группу, которая отбирала инвестпроекты, получавшие бюджетное финансирование в рамках госпрограммы.

Однако в последнее время деятельность курируемых министерством институтов развития СКФО подверглась критике со стороны Счетной палаты. Так, в декабре 2018 года СП признала неудовлетворительной работу КРСК. Аудиторы проверили эффективность использования в 2016-2018 годах бюджетных ассигнований, предоставленных корпорации на создание медицинского кластера в Кавминводах и реализацию инвестиционных проектов в округе.

- Ни одна из ключевых целей создания корпорации, обозначенных в стратегии от 2011 года, не достигнута. Балансовые показатели характеризуются накопленными к концу 2018-го убытками до трех миллиардов рублей, - сообщил аудитор Андрей Перчян.

За 2,5 года из более 100 инвестиционных заявок до стадии реализации и финансирования дошли только две. В эти проекты вложили 650 миллионов рублей, что составило семь процентов бюджетных средств, предоставленных корпорации за три года.

Возглавлявший министерство Сергей Чеботарев заявил, что в ведомстве разберутся с выявленными проблемами и сформируют новую эффективную стратегию для КРСК. После этого в корпорации поменяли руководство. Сейчас на сайте компании указано, что КРСК приняла участие в девяти уже реализованных проектах и финансирует еще три проекта, которые находятся в работе.

Спустя год аналогичной критике подверглась компания "Курорты Северного Кавказа" (КСК). Счетная палата указала, что деятельность КСК не обеспечила запланированный рост турпотока и рабочих мест в регионе.

- При формировании туркластера были определены три ключевые цели. Речь идет о создании резидентами ОЭЗ в 2018 году более 12 тысяч рабочих мест, получении выручки от продажи туруслуг на восемь миллиардов рублей и росте туристического потока к 2020-му до двух миллионов человек. Однако в 2018 году регион посетило только 683 тысячи отдыхающих, создано всего 619 рабочих мест, - заключила аудитор Светлана Орлова.

Привлеченные резидентами в ОЭЗ инвестиции чуть превысили два миллиарда рублей. При этом 29 из 33 зарегистрированных резидентов нарушили свои обязательства и не выполнили работы на общую сумму 21 миллиард рублей. С момента создания компания получила из федерального бюджета 31,4 миллиарда. Из них 8,5 миллиарда ушли на содержание самого АО и свыше 20 миллиардов - на приобретение оборудования и строительство инфраструктуры ОЭЗ. Генеральный директор КСК Хасан Тимижев заявил, что все замечания будут устранены: "Мы отрабатываем поручение правительства по оптимизации и финансированию содержания объектов инфраструктуры, в том числе за счет строительства коммерческих объектов".

В минкавказе же тогда заявили, что будут избавляться от неэффективных резидентов ОЭЗ, а именно тех, кто не исполняет условия заключенных с ними соглашений.

В конце декабря 2019 года СП также сообщила, что значительная господдержка не дала тех результатов социально-экономического развития округа, на которые рассчитывали федеральные власти.

- Не удалось переломить тенденцию отставания таких показателей, как "Индекс промышленного производства", "ВРП на душу населения", "Темпы роста жилищного строительства", "Уровень безработицы" и "Темп роста реальных денежных доходов". Различные преференциальные режимы и льготы, применяемые на территории региона, не обеспечили приток инвестиций и новые рабочие места, - сообщила Светлана Орлова.

Всего в 2018 году на реализацию госпрограмм в СКФО было направлено 323,6 миллиарда рублей, что почти на четверть больше, чем в 2017-м. При этом около 77 процентов - это средства федерального бюджета.

По словам Сергея Чеботарева, министерство разработало новую Стратегию развития СКФО, документ отправили в минэкономразвития РФ.

И буквально накануне публикации на сайте Кремля указа президента о расформировании минкавказа Чеботарев провел совещание, на котором подвел итоги работы ведомства в 2019 году. Он назвал эффективной реализацию мероприятий в рамках государственной программы развития СКФО в минувшем году и сообщил, что кассовое освоение средств бюджета составило 97,4 процента.

После расформирования министерства Чеботарев отметил: "Сплоченная команда, куда вошли представители федеральных органов исполнительной власти, главы субъектов, все представители региональных властей, бизнес-сообщество, коллектив минкавказа России и просто неравнодушные люди, проделала большую работу за время существования министерства. За этот период макрорегион заметно преобразился: построены десятки социаль-ных и инфраструктурных объектов - школы, детские сады, больницы, спортивные объекты, открыты Многофункциональный выставочный центр в КМВ, новые предприятия, появились сады, фермы, развиваются курорты, созданы новые рабочие места".

Теперь госпрограмму развития Северного Кавказа предстоит реализовывать министерству экономического развития РФ. Ее финансирование в 2020 году предусмотрено в размере 14,1 миллиарда рублей.

- Нужно по-новому посмотреть на роль и задачи государственных программ по стране в целом и в Кавказском регионе в частности. Может быть, поддержку надо переакцентировать, - отметил первый заместитель министра финансов Леонид Горнин на коллегии в СП.

Обновленную Стратегию развития Северо-Кавказского федерального округа планируется представить в середине 2020 года. Но уже известно, что в нее вошли такие актуальные задачи, как повышение до среднероссийского уровня показателей социально-экономического развития, реализация межрегиональных проектов и снятие инфраструктурных проблем. Как сообщил директор департамента планирования территориального развития минэкономразвития РФ Алексей Елин, к формированию Стратегии СКФО теперь необходимо привлечь бизнес-сообщества. •

Мнения

Екатерина Агеева, директор центра "Высшая школа государственного управления" Северо-Кавказского института-филиала РАНХиГС:

- Говорить о том, что падает контроль и снижается внимание со стороны правительства РФ к СКФО, не приходится. Руководство страны дает понять, что регионам Северного Кавказа нужно быть экономически более независимыми от федерального центра. Сегодня вектор развития России направлен на Дальний Восток. У нас положение спасать не нужно - нет масштабных конфликтов и глобальных проблем. Нужно становиться финансово самостоятельными, хотя экономические проблемы на Северном Кавказе сохраняются - это недостаточная собираемость налогов, незаконные финансовые схемы и коррупция. Они должны решаться с участием полпредства президента РФ в СКФО.

Упразднение минкавказа с возможным уменьшением дотаций и сворачиванием программ никак не связано. А вот что будет с Корпорацией развития Северного Кавказа, которая в чем-то дублировала полномочия министерства, покажет только время.

Константин Бушуев, начальник управления анализа рынков "Открытие Брокер":

- Можно считать решение упразднить министерство попыткой оптимизировать процессы в правительстве. Ведомство создавалось с целью разработать государственные программы развития Северного Кавказа, отчасти также имелись и внутриполитические цели. Многие экстренные задачи могли быть решены, и наличие отдельного регионального министерства уже не требуется. В принципе сейчас в правительстве остается только одно такое министерство - по развитию Дальнего Востока и Арктики. Ждать снижения финансирования госпрограммы развития СКФО не стоит, скорее наоборот, возможно увеличение финансирования ранее разработанных проектов.

Анатолий Вакуленко, аналитик ГК "Финам":

- Вполне вероятно, что ликвидация министерства - всего лишь организационное решение, а не смена приоритетов, и округу по-прежнему будет уделяться много внимания на федеральном уровне. Что касается финансирования, то все будет зависеть от возможностей бюджета и его структуры. Нельзя исключить определенного сокращения субсидий, но поддержка округа со стороны федеральных властей продолжится. Не исключено, что сумма выделяемых средств станет меньше, а вот различных безденежных мер поддержки, то есть льгот, преференций, гарантий, - больше. Это стимулирует экономическую активность на Северном Кавказе. В таком случае инвестиционная привлекательность СКФО не пострадает.

Но хотелось бы подчеркнуть, что для сохранения инвестиционного потенциала регионы должны сами делать многое, а не рассчитывать только на федеральные власти. Создание необходимых условий, помощь в реализации проектов поможет привлечь новые компании.

Новый полпред

Новым полномочным представителем президента РФ в СКФО стал бывший генпрокурор России Юрий Чайка. Глава государства на встрече с ним в Кремле отметил, что на Северном Кавказе необходимо заниматься проблемами в социальной сфере, борьбой с коррупцией и терроризмом. "Нужен человек такого уровня, как вы, с такими знаниями и опытом работы, как у вас", - отметил Владимир Путин. Юрий Чайка сообщил, что в числе основных задач на новом посту для него станет борьба с преступностью и выполнение нацпроектов.

Позже Юрий Чайка сообщил журналистам, что намерен ужесточить контроль над расходованием средств, особенно выделяемых на национальные проекты. Также он планирует уделить особое внимание решению проблемы безработицы, в первую очередь среди молодежи, борьбе с коррупцией и клановостью.