Цены на недвижимость в Петербурге и Ленобласти за год выросли

Аналитики сервиса Яндекс.Недвижимость подвели итоги 2019 года по рынку недвижимости в Санкт-Петербурге и области. Согласно полученным данным, в Санкт-Петербурге жилье за год подорожало в пределах 10 процентов. На первичном рынке в декабре квадратный метр в объявлениях на Яндекс.Недвижимости в среднем стоит 122 500 рублей, это на 9,6 процента больше, чем в 2018 году.

На вторичном рынке цена квадратного метра чуть ниже - 113 500 рублей, это на восемь процентов больше, чем годом ранее. Как в Москве, так и в Петербурге наиболее востребованными остаются однокомнатные квартиры, которые за год подорожали на пять процентов. В свою очередь, отмечают аналитики, "двушки" прибавили 3,5 процента, "трешки" - 4,5.

Топ-5 самых дорогих районов Петербурга за год остался прежним. На первом месте - Дворцовый округ, туристический центр города, "Золотой треугольник", квадратный метр тут стоит 277 000 рублей. На втором месте - Петроградка, север Петроградского острова и Крестовский остров, где много элитных новостроек, а средняя цена квадратного метра - 214 000 рублей. Также в топ-5 вошли Адмиралтейский район (округ N 78) и Аптекарский остров. Самыми дешевыми районами Санкт-Петербурга остались Колпино и Шушары - 83 000 и 87 000 рублей за квадратный метр соответственно. Интересно, что ввод новых станций метро - "Дунайская", "Проспект Славы" и "Шушары" - все-таки оказал влияние на стоимость жилья рядом с ними. После открытия станций квадратный метр в новостройках по соседству стал стоить 149 000 рублей (рост составил 12 процентов, что выше, чем в среднем по городу), а на вторичном рынке - 112 000 рублей (плюс семь процентов, что соответствует среднегородским показателям).

При этом, поясняют исследователи, в Ленобласти цены на вторичном рынке практически не изменились за год. В декабре 2019-го квадратный метр стоил 52 000 рублей против 50 000 годом ранее. А вот новостройки подорожали на целых 19 процентов - с 73 000 до 87 000 рублей за квадратный метр.