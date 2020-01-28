Термин появился от слияния двух английских слов green - зеленый и whitewash - отбеливание, но перевод "зеленое отбеливание (отмывание)" не передает полного смысла. Поэтому иногда его переводят как "зеленый камуфляж": производитель как бы маскирует свою продукцию под "зеленую" - экологичную и безопасную.
- Когда на упаковке написано "эко", "био" или "веган" - это то, что я возьму с полки в первую очередь, - рассказывает жительница Петербурга Елизавета Голубева. - Если производители ставят такой знак - значит, им это важно, значит, они предъявляют к своим продуктам требования выше обязательного минимума в плане экологичности, натуральности и бережного отношения к животным.
На самом деле это не совсем так. Формулировка "не все йогурты одинаково полезны" знакома практически каждому. Но мало кто из покупателей задумывается, что указанное на упаковке с продуктами слово "био" или "эко" компанию-производителя ни к чему не обязывает. Согласно ГОСТу Р ИСО 14021-2000 "Этикетки и декларации экологические. Самодекларируемые экологические заявления (экологическая маркировка по типу II)", производитель или продавец товара имеет право сделать на этикетке любые экологические заявления. Подтверждать их документально он не обязан. А новый закон, кстати, регламентирует, что "подтверждение соответствия производства органической продукции осуществляется в форме добровольной сертификации". То есть писать слово "органик" и ставить соответствующий знак можно только при наличии соответствующего документа, но получать его не обязательно. А писать "эко" или "био" можно вообще совершенно свободно.
- Экомаркировка - не новое явление, но международные системы нашему потребителю чаще всего неизвестны, поэтому тратиться на сертификацию, а потом и рекламу готовы далеко не все производители, - поясняет директор центра по сертификации продукции "ТестПродукт" Дмитрий Червяков. - Вследствие этого у нас в стране сложилась, так сказать, собственная экомаркировка. Производители в свободной форме используют различные словосочетания, прямо указывающие или намекающие на экологичность. При этом у каждого может быть собственное понимание необходимости этой маркировки, в том числе и для повышения продаж.
Относительно новое явление на рынке - "экомаркировка" не отдельных видов продукции, а торговой сети в целом. Концепцию магазинов для тех, кто ведет здоровый образ жизни, только в Петербурге сейчас продвигают сразу несколько компаний. Однако и здесь заявления о "полностью зеленых товарах" можно принимать на веру только в соответствии с презумпцией добросовестности, которая декларирована в Гражданском кодексе РФ.
- Потребитель, конечно, защищен законом о рекламе и законом о защите прав потребителя, но контроля за этим нет, - поясняет Юлия Грачева, член совета директоров Всемирной ассоциации экомаркировки (GEN). - Однако в отсутствие понятной всем терминологии и прозрачной информации он не может быть уверен в том, что покупает. Потому что не может быть уверен, что продавец под словом "биойогурт" имеет в виду то же самое, что и он.
Единственный выход, продолжает эксперт, - повышать информированность граждан, которые будут читать этикетки и осознанно принимать решение о покупке. Этому и способствуют компании, которые занимаются независимой сертификацией, подтверждающей соответствие определенным стандартам. В Германии, например, сертификация входит в стратегию развития страны, хотя и является сугубо добровольной.
В России процедура добровольной сертификации тоже существует, но востребована гораздо меньше. Например, маркировка "Листок жизни" - обладателей этого знака в масштабах страны ничтожно мало - всего чуть более двухсот, причем не производителей, а продуктов. Лицензиаты есть также в Сербии и на Украине. Из Петербурга и Ленинградской области - по одному. Кстати, в Северной столице это гостиница.
Как отмечает Юлия, сертификат выдается сроком на три года и ежегодно проводится инспекционный контроль. Но почти все те, кто однажды его получил, обязательно продлевают.
- Это означает, что компании видят эффект от экомаркировки, - поясняет эксперт. - Однако для этого со знаком надо активно работать и рассказывать людям о том, почему это хорошо.
Кстати, отдельная ответственность за неправомерное использование нового знака "органик" не предусмотрена. Как пояснил адвокат Никита Филиппов, привлечь производителя к административной ответственности можно лишь за обман потребителя (статья 14.7 КоАП РФ). Однако на практике этого практически не происходит - прежде всего потому, что в законодательстве это понятие до последнего времени не фигурировало, а понятия "эко", "био" и им подобные отсутствуют и сегодня.