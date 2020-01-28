С 1 января в России вступил в силу закон об органической продукции. Знак единого образца - белый лист на зеленом фоне - отныне показывает, что она произведена без применения агрохимикатов, антибиотиков, гормональных препаратов. Однако эксперты полагают, что новый закон не сможет полностью избавить потребителей от такого маркетингового хода, как "гринвошинг".

Термин появился от слияния двух английских слов green - зеленый и whitewash - отбеливание, но перевод "зеленое отбеливание (отмывание)" не передает полного смысла. Поэтому иногда его переводят как "зеленый камуфляж": производитель как бы маскирует свою продукцию под "зеленую" - экологичную и безопасную.

- Когда на упаковке написано "эко", "био" или "веган" - это то, что я возьму с полки в первую очередь, - рассказывает жительница Петербурга Елизавета Голубева. - Если производители ставят такой знак - значит, им это важно, значит, они предъявляют к своим продуктам требования выше обязательного минимума в плане экологичности, натуральности и бережного отношения к животным.

На самом деле это не совсем так. Формулировка "не все йогурты одинаково полезны" знакома практически каждому. Но мало кто из покупателей задумывается, что указанное на упаковке с продуктами слово "био" или "эко" компанию-производителя ни к чему не обязывает. Согласно ГОСТу Р ИСО 14021-2000 "Этикетки и декларации экологические. Самодекларируемые экологические заявления (экологическая маркировка по типу II)", производитель или продавец товара имеет право сделать на этикетке любые экологические заявления. Подтверждать их документально он не обязан. А новый закон, кстати, регламентирует, что "подтверждение соответствия производства органической продукции осуществляется в форме добровольной сертификации". То есть писать слово "органик" и ставить соответствующий знак можно только при наличии соответствующего документа, но получать его не обязательно. А писать "эко" или "био" можно вообще совершенно свободно.

Указанное на упаковке с продуктами слово "био" или "эко" компанию-производителя ни к чему не обязывает

- Экомаркировка - не новое явление, но международные системы нашему потребителю чаще всего неизвестны, поэтому тратиться на сертификацию, а потом и рекламу готовы далеко не все производители, - поясняет директор центра по сертификации продукции "ТестПродукт" Дмитрий Червяков. - Вследствие этого у нас в стране сложилась, так сказать, собственная экомаркировка. Производители в свободной форме используют различные словосочетания, прямо указывающие или намекающие на экологичность. При этом у каждого может быть собственное понимание необходимости этой маркировки, в том числе и для повышения продаж.

Относительно новое явление на рынке - "экомаркировка" не отдельных видов продукции, а торговой сети в целом. Концепцию магазинов для тех, кто ведет здоровый образ жизни, только в Петербурге сейчас продвигают сразу несколько компаний. Однако и здесь заявления о "полностью зеленых товарах" можно принимать на веру только в соответствии с презумпцией добросовестности, которая декларирована в Гражданском кодексе РФ.

- Потребитель, конечно, защищен законом о рекламе и законом о защите прав потребителя, но контроля за этим нет, - поясняет Юлия Грачева, член совета директоров Всемирной ассоциации экомаркировки (GEN). - Однако в отсутствие понятной всем терминологии и прозрачной информации он не может быть уверен в том, что покупает. Потому что не может быть уверен, что продавец под словом "биойогурт" имеет в виду то же самое, что и он.

Единственный выход, продолжает эксперт, - повышать информированность граждан, которые будут читать этикетки и осознанно принимать решение о покупке. Этому и способствуют компании, которые занимаются независимой сертификацией, подтверждающей соответствие определенным стандартам. В Германии, например, сертификация входит в стратегию развития страны, хотя и является сугубо добровольной.

В России процедура добровольной сертификации тоже существует, но востребована гораздо меньше. Например, маркировка "Листок жизни" - обладателей этого знака в масштабах страны ничтожно мало - всего чуть более двухсот, причем не производителей, а продуктов. Лицензиаты есть также в Сербии и на Украине. Из Петербурга и Ленинградской области - по одному. Кстати, в Северной столице это гостиница.

Как отмечает Юлия, сертификат выдается сроком на три года и ежегодно проводится инспекционный контроль. Но почти все те, кто однажды его получил, обязательно продлевают.

- Это означает, что компании видят эффект от экомаркировки, - поясняет эксперт. - Однако для этого со знаком надо активно работать и рассказывать людям о том, почему это хорошо.

Кстати, отдельная ответственность за неправомерное использование нового знака "органик" не предусмотрена. Как пояснил адвокат Никита Филиппов, привлечь производителя к административной ответственности можно лишь за обман потребителя (статья 14.7 КоАП РФ). Однако на практике этого практически не происходит - прежде всего потому, что в законодательстве это понятие до последнего времени не фигурировало, а понятия "эко", "био" и им подобные отсутствуют и сегодня.