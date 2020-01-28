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28.01.2020 13:17
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Дарья Юргенс: "Не думала, что мне может достаться роль Голды"

Текст: Светлана Мазурова (Санкт-Петербург)
Театр-фестиваль "Балтийский дом" готовится представить 29 января премьеру легендарного бродвейского мюзикла "Скрипач на крыше" в постановке режиссера Льва Рахлина, по мотивам произведений Шолом-Алейхема.
Фото: Анжела Мнацаканян/РГ Фото: Анжела Мнацаканян/РГ
Фото: Анжела Мнацаканян/РГ

В роли Голды, жены Тевье-молочника, заслуженная артистка России Дарья Юргенс, недавно вошедшая в труппу театра. До этого - "актриса Семена Спивака", служила в Молодежном театре на Фонтанке с 1990 года.

Фото: Анжела Мнацаканян/РГ
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Хотя прошло уже 20 лет, как Дарья Юргенс сыграла небольшую роль в фильме "Брат-2"

Алексея Балабанова (фраза ее героини Даши-Мерилин в самолете запомнилась всем: "Мальчик, ты не понял, водочки нам принеси. Мы домой летим"), актрису до сих пор узнают именно по этому кинохиту. В последнее время Юргенс часто можно было видеть на экране ТВ и в сериале "Морские дьяволы" (офицер спецназа Маргарита Кошкина, "Багира").

Что испытали, узнав о распределении ролей в "Скрипаче на крыше" - радость, восторг?

Дарья Юргенс: Не думала, что мне может достаться роль Голды, еврейской женщины. Конечно, я обрадовалась, счастлива. Очень хочу сыграть ее. У Голды пять дочерей. Мне помогает то, что я мама. Любовь к детям, к мужу - мои путеводные звезды. Мои близкие, родные люди с Украины помогли. Я их слышала, помню, знаю их характеры. У моей школьной подруги в Мариуполе была чудесная бабушка Сара, которая меня всегда вкусно угощала - в детстве я все время у них паслась. Такая хрупкая, маленькая женщина, плохо слышала и видела, но держала в руках семью, все домашние почему-то ходили перед ней на цыпочках, слушались ее.

Сейчас подруга Лёля живет в Израиле, я написала ей письмо: "Представляешь, я буду играть еврейку Голду!" А ведь было время, когда у нас в классе спрашивали национальность, и Лёля заранее, примерно за три фамилии по алфавиту до нее, подходила к учительнице и тихонечко, на ушко называла ей свою национальность. Я удивлялась, почему она так делает. В ответ слышала: "Потому что не любят евреев". "Какая-то глупость!" - возмущалась я. Но так действительно было.

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Вы драматическая артистка, а это мюзикл, петь надо…

Дарья Юргенс: Я никогда не пела так, как мои замечательные однокурсники - Олег Погудин, Евгений Дятлов. И не такой поющий человек, как многие в нашем театре. Это для меня в новинку и очень большой труд. Считаю, что к старости стала лучше петь, что мне очень приятно.

Дома поете?

Дарья Юргенс: Конечно! Это мое любимое действие. Все домашние с ума сходят, у них уши вянут, умоляют: "Ну хватит петь!" (Смеется).

Точный акцент для роли вам кто-то ставил?

Дарья Юргенс: Никто не ставил. Режиссер сказал: "Имейте в виду: Анатовка - это место, которое находится между Беларусью, Украиной и Россией, и там вот так разговаривают…" И я знаю этих замечательных людей, как уже говорила - жила в Мариуполе.

Ваш партнер - Игорь Скляр (Тевье-молочник). Как сработались?

Дарья Юргенс: Слава богу, все в порядке. Мы не ссоримся, у нас очень хороший тандем. Спасибо ему за это. С Игорем Борисовичем мы уже партнерствовали - снимались года три назад в фильме Нурбека Эгена с рабочим названием "Молот". Скляр играл главную роль, тренера, а я - его жену. И здесь, в театре, мы встретились уже как пара, которая давно живет вместе! Игорь сказал: "Я все помню!", я - тоже.

В роли Мотла Камзола, портного - Егор Лесников, ваш сын. Вы вместе играете в спектакле "Зощенко…", и вот снова совместная работа.

Фото: Анжела Мнацаканян/РГ
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Дарья Юргенс: Здесь у нас есть общие сцены - Мотл становится моим зятем, женится на моей старшей дочери Цейтл. Это удивительное чувство - когда я выхожу на сцену и вижу тут своего сына. Я получаю огромное удовольствие. Рада, что он продолжил нашу актерскую династию и пошел дальше. Мой брат все время говорит: "Он вас всех уже переиграл!" И моих родителей - маму, папу, и меня. Я вижу, как Егор растет, с каждой ролью становится сильнее. Это дорогого стоит. Как мать, я очень счастлива.

В "Балтийском доме" я работаю всего один сезон, но уже считаю его своим родным театром. Мне хорошо с моими партнерами - они удивительные. Благодарю всех, кто принял меня с открытым сердцем.

В кино сейчас снимаетесь?

Дарья Юргенс: В фильме Леонида Пляскина "Зоя" о Зое Космодемьянской, Герое Советского Союза, погибшей во время Великой Отечественной войны, играю маму главной героини Любовь Тимофеевну. И работаем над продолжением сериала "Морские дьяволы".

Кстати

Дарья Юргенс преподает на кафедре сценического искусства в Балтийском институте экологии, политики и права.

В "Балтийском доме" занята в спектаклях "Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко" и "Семья в подарок".

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