Федеральный бюджет компенсирует субъектам РФ две трети выпадающих доходов, связанных с применением инвестиционных налоговых вычетов (ИНВ). Такое предложение озвучил во время обращения к Федеральному собранию президент. Пока не все территории пользуются привлекательным финансовым инструментом, который стимулирует бизнес вкладывать деньги в свое развитие, но бьет по областным бюджетам. Новшество призвано исправить ситуацию.

Следующим шагом должно стать наращивание объемов льготного кредитования инвестиционных проектов, подчеркивают эксперты. О том, что для уверенного роста инвестиций экономике нужны так называемые длинные деньги, также говорил в своем послании президент. Насколько активно субъекты Северо-Запада внедряют механизм ИНВ, чего ждет от грядущих реформ бизнес, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Плюсы и минусы с точки зрения регионов

Поправки в Налоговый кодекс РФ, узаконившие институт инвестиционных налоговых вычетов, федеральные законодатели приняли в 2017 году. Новый механизм позволил субъектам Федерации компенсировать бизнесу инвестиционные расходы за счет налога на прибыль.

В долгосрочной перспективе прибыльность компаний, реализующих новые проекты или обновляющих оборудование, может увеличиться. В краткосрочной перспективе регион теряет из-за ИНВ часть налоговых доходов. С учетом того, что в последние годы в нашей стране набирает обороты тренд на формирование профицитных региональных бюджетов, поправки в НК РФ поставили субъекты Федерации перед непростым решением: наращивать ли дефицит бюджета сейчас ради будущих налоговых поступлений?

Налог на прибыль - это важнейший источник формирования доходной базы региональных бюджетов. Три процента от прибыли юридические лица перечисляют в федеральный бюджет, 17 процентов - в казну области, республики или края. Собственные доходы всех субъектов РФ с января по ноябрь 2019 года, согласно статистике федерального Минфина, составили чуть более десяти триллионов рублей. Из них 3,1 триллиона, или порядка 30 процентов, - это налог на прибыль.

Кто решился?

Первым регионом СЗФО, предоставившим своим инвесторам налоговые вычеты, стала Республика Карелия. Соответствующий республиканский закон заработал в 2018 году. В 2019 году механизм ИНВ начал действовать на территории Вологодской области. В текущем году к этим двум регионам присоединились Санкт-Петербург, Архангельская область и Республика Коми.

Кто и на каких условиях может претендовать на инвестиционный налоговый вычет, субъекты РФ определяют самостоятельно. Так, в Карелии в льготный список попали только производители БАДов и лекарственных препаратов. В Санкт-Петербурге преференцию предоставили широкому кругу промышленников, а также предприятиям, реализующим проекты развития трамвайной сети и железнодорожной инфраструктуры. И если в Карелии инвесторы могут возместить до 50 процентов затрат на приобретение и модернизацию основных средств, в Северной столице предусмотрена стопроцентная компенсация.

Новый механизм позволил субъектам Федерации компенсировать бизнесу инвестиционные расходы за счет налога на прибыль

- Сегодня в Санкт-Петербурге существует ряд налоговых льгот по налогу на прибыль, действующих до конца 2022 года. Однако они неактуальны для организаций, которые планируют инвестиции в ближайшее время, поскольку за оставшийся период предприятия не успеют ими воспользоваться. Вводимый на территории Санкт-Петербурга инвестиционный налоговый вычет будет действовать до 2028 года, - отмечает председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга Валерий Москаленко.

Механизму добавят популярности

Так или иначе, шесть из одиннадцати субъектов Северо-Запада еще не приняли решения об инвестиционном налоговом вычете. Компенсация территориям двух третей выпадающих доходов, безусловно, сделает механизм ИНВ более популярным среди региональных властей, полагает директор Института реформирования общественных финансов, завкафедрой государственного регулирования экономики РАНХиГС Владимир Климанов.

- Я бы назвал это решение актуальным и абсолютно справедливым - особенно в комплексе с целым блоком задач по стимулированию инвестиций, обозначенным в послании, - комментирует ситуацию Владимир Климанов. - Однако я не берусь утверждать, что налоговые вычеты в конечном итоге внедрят абсолютно все субъекты РФ. Часть расходов, связанных с решением новых социальных задач, также обозначенных в послании, ляжет на плечи регионов. Это и строительство ФАПов, и создание новых мест в дошкольных учреждениях, и организация бесплатного школьного питания. С учетом новых реалий регионы, испытывающие проблемы с формированием доходной части казны, вряд ли смогут отказаться даже от небольшой доли налога на прибыль сейчас ради потенциального роста поступлений в будущем.

Системные решения

Примеры использования ИНВ инвесторами пока, впрочем, редки. С одной стороны, некоторые регионы распространили преференции на инвестиционные соглашения, заключенные после вступления местных законов в силу. Так поступила, к примеру, Вологодская область. С другой стороны, повлияли экономические факторы.

- Стоимость проектов по модернизации промышленного сектора исчисляется десятками миллионов, сотнями миллионов и даже миллиардами рублей, - поясняет президент Союза литейщиков Санкт-Петербурга Владимир Евсеев. - Перед тем как получить компенсацию, предприятию необходимо где-то найти деньги на подготовку и проведение модернизации. Эта проблема, актуальная для всех российских промышленников, может влиять на востребованность ИНВ. Те компании, которым удалось найти финансирование, часто испытывают сложности с реализацией изделий, произведенных на новом оборудовании. Мне известны не один и не два примера, когда приобретенные зарубежные современные станки работают не в полную мощность или вовсе стоят не распакованными. Причина в том, что в нашей стране не формируются прогнозные планы потребностей экономики в промышленной продукции с учетом нужд крупных госкорпораций и компаний с государственным участием, не сформирован спрос на конечную продукцию, например машиностроительную, в коммерческом секторе, слабо развивается производство отечественных комплектующих изделий. Разрушены производственные связи между крупными государственными и коммерческими заказчиками и поставщиками комплектующих.

Решить обозначенные проблемы невозможно без принятия программ развития отраслей промышленности, формирования инвестиционных программ, взаимоувязанных между собой, подчеркивает эксперт. Чтобы все преференции, в том числе льготные кредиты и ИНВ, смогли, дополняя друг друга, работать максимально эффективно.

- Замечательно, что петербургские власти уже приняли решение об инвестиционном налоговом вычете, что федеральный центр стимулирует другие регионы вводить такую льготу. Однако эта мера поддержки - точечная. Чтобы она заработала, необходим целый комплекс скоординированных отраслевых решений, - подводит итог Владимир Евсеев.