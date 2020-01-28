Развитие цифровой медицины в регионах Северо-Запада переходит на новый уровень. К уже существующим информационным системам предполагается добавить возможность анализа медицинских снимков с помощью искусственного интеллекта. Способна ли электроника заменить врача, избавят ли гаджеты пациентов от необходимости ходить на прием к доктору и как оценивают подобные новинки доктора-практики, разбирался корреспондент "РГ".

Чаще всего внедряемые в здравоохранении цифровые новшества ассоциируются с телемедицинскими консультациями, позволяющими анализировать состояние больного на расстоянии. Но в реальности цифровая медицина включает в себя множество систем и сервисов. Например, благодаря большому архиву медицинских изображений Мурманская область стала площадкой для пилотного проекта, призванного выяснить, насколько может облегчить врачам диагностическую работу самообучающаяся компьютерная система.

- Наш архив может стать базой для "обучения" искусственного интеллекта, - поясняет Наталья Харламова, заместитель начальника управления информатизации, ресурсного обеспечения и государственных закупок минздрава региона. - Анализируя множество снимков, система обучается отличать снимки здоровых органов от тех, на которых видны те или иные патологии. Пока внедрение подобных технологий не входит в нашу обязательную программу, но мы пришли к выводу, что это вполне реально.

Централизованный архив медицинских изображений открывает большие возможности. Если в районной больнице нет нужных специалистов, благодаря доступу к архиву снимки могут посмотреть врачи областного учреждения. Аналогичная работа ведется сегодня во всех регионах СЗФО. Что касается Заполярья, то еще в октябре 2018 года здесь стартовал региональный проект "Создание единого цифрового контура в здравоохранении Мурманской области на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)", который будет действовать до 2024 года. Этот проект подразумевает подключение медицинских организаций региона к целому ряду централизованных систем. Например, к системе "Центральный архив медицинских изображений" в 2019 году было подключено 30 организаций, в 2020 году их должно быть уже 120, а в 2021 году - 161. К 2022 году 161 медучреждение, в том числе 27 ФАПов, предстоит подключить к системе "Телемедицинские консультации". В 2019 году в Мурманской области было проведено более трех тысяч таких консультаций, а интернетом обеспечены 13 ФАПов.

В прошлом году в Заполярье провели три тысячи удаленных консультаций

Правда, пока телемедицинские консультации возможны лишь между врачами. Сервисов, подразумевающих подобное общение между врачом и пациентом, нет. Врачи считают, что в этом нет необходимости.

- Нам проще привезти больного в Мурманскую областную больницу, чем дистанционно связываться со специалистом, - говорит Борис Гришко, исполняющий обязанности главврача Кольской центральной районной больницы. - Во-первых, такую консультацию довольно сложно оформлять документально - должен быть протокол, обоснование. Во-вторых, специалисты в областной больнице банально заняты, застать их - целая проблема. Высокие технологии не решают кадрового вопроса.

По мнению другого главврача, который попросил не называть его фамилию, никакие технологии не смогут заменить личного контакта между медиком и пациентом. Однако телемедицинские консультации между специалистами разного уровня крайне необходимы, и в той больнице, где он работает, они проходят почти ежедневно. Эксперт отметил и возросшее качество связи. Если раньше снимки компьютерного томографа пересылались долго, то теперь с их отправкой нет никаких проблем: в городах интернет работает бесперебойно. Сложности могут возникать лишь при контакте с отдаленными поселками, где приходится использовать мобильную связь - в "отдаленке" она работает не всегда стабильно, а то и не работает вовсе.

- Мы нуждаемся сегодня в возможности проведения онлайн-консилиума по тяжелым случаям с пациентами, - добавляет главврач. - И самое главное - нужно решить проблему нехватки фельдшеров в отдаленных ФАПах. Построить современный ФАП несложно, гораздо труднее найти для него хорошего фельдшера. Безусловно, там нужна стабильная связь, потому что дистанционные консультации для фельдшера абсолютно необходимы.

По словам Натальи Харламовой, от Мурманской области в Минкомсвязи направлены заявки на подключение к интернету всех ФАПов. Сделать это не так просто. Самая надежная связь - по оптоволокну, но провести его можно далеко не везде, и стоит это недешево. Например, чтобы провести оптоволокно в известное среди туристов село Териберка, необходимо 49 миллионов рублей. Пока там действует мобильный интернет. Для отдельных сел невозможно и это, единственным вариантом остается спутниковая связь. В подобной ситуации окончательное решение принимает федеральный центр.

Дальнейшая перспектива развития телемедицины - это носимые медицинские устройства, которые автоматически отправляют нужную информацию в медицинское учреждение, считают эксперты. Правда, подобные "гаджеты" в регионах распространения не получили и получат еще не скоро - как минимум из-за дороговизны. По словам члена экспертного совета по информационно-коммуникационным технологиям Минздрава РФ Бориса Зингермана, некоторые подобные приборы стоят около 200 тысяч рублей. Но эффективность таких устройств не вызывает сомнения. Это показал эксперимент в Белгородской области, где пациентам с артериальной гипертензией выдавали телемедицинский набор - тонометр с GSM-связью, который сам передавал данные по сотовой сети в федеральный центр дистанционного мониторинга. Если показатели ухудшались, сотрудники центра связывались с пациентом и убеждали его вызвать скорую или обратиться к лечащему врачу. В результате, по данным минздрава Белгородской области, количество обращений таких пациентов за помощью в регионе снизилось на 40 процентов, а количество вызовов скорой с диагнозом "гипертоническая болезнь" - на 17 процентов.