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28.01.2020 13:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Китайским туристам пришлось отказаться от охоты за северным сиянием

Китайским туристам пришлось отказаться от охоты за северным сиянием
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Из-за коронавируса, который распространяется в Китае, многие китайские туристы останутся без северного сияния. После Санкт-Петербурга наиболее популярным регионом для гостей из Поднебесной является Мурманская область, куда большинство китайцев приезжает, чтобы увидеть настоящую зиму, Баренцево море и северное сияние. Но запрет на выезд организованных групп из Китая в Заполярье оставит китайцев без желанного путешествия, а туроператоров Мурманской области - без большой доли заработка.

Турпоток из Поднебесной в феврале 2020 года упадет минимум на 80 процентов, считает Александр Агамов, исполнительный директор туристической ассоциации "Мир без границ".

Если в 2015 году в Мурманск приехали только 800 туристов из Поднебесной, то в 2018 году их было уже 12 тысяч, а в 2019 году - около 19 тысяч. По словам Ивана Головина, директора саамского музея под открытым небом "Самь-Сыйт" (усадьба, демонстрирующая быт коренных жителей Кольского полуострова - саамов), в сутки ему приходилось принимать до 200 гостей из Китая, которых привозят большими автобусами 3-4 раза за день. Большинство гостей села Териберки на побережье Баренцева моря, которое благодаря своим живописным окрестностям приобрело огромную популярность среди туристов, зимой также составляют китайцы.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Петербург останется без туристских групп из Китая

Последствия вспышки коронавируса уже принесли турбизнесу Кольского полуострова серьезные убытки. В аэропорту Мурманск в последние дни, предшествующие запрету, применили оригинальное ноу-хау - они измеряли температуру прибывающих граждан Китая с помощью тепловизоров. Множество туров по Кольскому полуострову для гостей из Поднебесной пришлось отменить, сообщил президент ассоциации "Арктические гиды" Владимир Онацкий.

- Тяжелее всего это скажется на отелях, поскольку их бизнес завязан на огромной массе китайцев, бронирующих гостиницы целыми этажами, - отметил эксперт. - Именно им отмена туров принесет наиболее серьезные убытки. Также пострадают организаторы туров, специализирующиеся на китайцах. У нас таких организаторов очень много, легальных и нелегальных. Если выезд разрешат через две недели или месяц, то февральскую "просадку" можно будет компенсировать легко и просто. Если же это затянется на несколько месяцев или год, то начнется череда банкротств. Многие компании сделали слишком много закупок под конкретные группы китайских туристов.

Еще один фактор - это неоправданная истерика, поднятая вокруг коронавируса. Доходит до того, что из опасения заразиться некоторые русские туристы не хотят ехать туда, где можно встретить китайцев.

- Моим знакомым кто-то "по секрету" рассказал, что все инфекционные отделения мурманских больниц забиты китайцами с коронавирусом, и что пора бежать из города, - добавил Владимир Онацкий. - Я по своим каналам проверил все больницы - там нет ни одного больного китайца. Другой слух заключается в том, что в Териберку, мол, теперь опасно ездить - больные китайцы приезжают туда на кораблях и всех заражают. Понятно, что это опровергнуто, но такие слухи очень вредны. Всегда найдется тот, кто верит в любую ерунду и начинает распространять панику. Необходимо пресекать такие слухи самым решительным образом.

Что касается Петербурга, то этот город за 2019 году принял 1,3 миллиона китайцев, сообщил временно исполняющий обязанности генерального консула КНР в Санкт-Петербурге Чжан Вэй. По данным пограничной службы России, количество китайских туристов в первом квартале 2019 года составило 342 тысяч человек - на 17 процентов больше, чем за аналогичный период 2018 года. Около 80 процентов из них приехали в составе организованных групп. А значит, и здесь падение турпотока будет значительным.

Фото: REUTERS/Thomas Peter
Число погибших от нового коронавируса в Китае достигло 106

- Впрочем, в Петербурге туристический рынок гораздо более конкурентен, а его игроки готовы к различным форс-мажорам, - считает Александр Агамов. - Здесь вряд ли случится то, что сегодня происходит в Мурманской области. Но городские отели и музеи, безусловно, пострадают. Дело в том, что в Петербурге сейчас "низкий сезон". Китайский Новый год накладывается на него очень удачно. Зимой петербургские отели до сих пор заполняли китайцы, желающие во время каникул увидеть Петергоф, Эрмитаж и Царское Село, где они в это время года формируют основной поток.

Частично снять остроту проблемы поможет перенос сроков поездки, часто практикуемый туристическими компаниями в подобных ситуациях и позволяющий избежать возврата денег за бронирование отелей.

Впрочем, по мнению Агамова, китайские власти очень активно борются с коронавирусом. Если не будет выявлены какие-либо пути его распространения, то инфекцию удастся победить к середине февраля, предполагает аналитик. И тогда Россию ожидает усиленный наплыв китайцев, после которого о февральском спаде никто не вспомнит.

Лучший способ избежать проблем с падением турпотока - это не класть все яйца в одну корзину, добавляет Иван Головин. По его предположениям, в феврале количество посетителей саамского музея снизится на 20-30 процентов за счет того, что будут оперативно перезаключены контракты с другими туроператорами. Пока коронавирус остается непобежденным, любоваться оленеводческим бытом вместо китайцев в Заполярье поедут тайцы, индусы и даже австралийцы. Для наиболее расторопных представителей турбизнеса такой шаг позволит не только минимизировать ущерб от спада турпотока, но и расширить рынок.

Экономика Туризм Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Распространение нового коронавируса

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