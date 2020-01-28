Китайским туристам пришлось отказаться от охоты за северным сиянием

Из-за коронавируса, который распространяется в Китае, многие китайские туристы останутся без северного сияния. После Санкт-Петербурга наиболее популярным регионом для гостей из Поднебесной является Мурманская область, куда большинство китайцев приезжает, чтобы увидеть настоящую зиму, Баренцево море и северное сияние. Но запрет на выезд организованных групп из Китая в Заполярье оставит китайцев без желанного путешествия, а туроператоров Мурманской области - без большой доли заработка.

Турпоток из Поднебесной в феврале 2020 года упадет минимум на 80 процентов, считает Александр Агамов, исполнительный директор туристической ассоциации "Мир без границ".

Если в 2015 году в Мурманск приехали только 800 туристов из Поднебесной, то в 2018 году их было уже 12 тысяч, а в 2019 году - около 19 тысяч. По словам Ивана Головина, директора саамского музея под открытым небом "Самь-Сыйт" (усадьба, демонстрирующая быт коренных жителей Кольского полуострова - саамов), в сутки ему приходилось принимать до 200 гостей из Китая, которых привозят большими автобусами 3-4 раза за день. Большинство гостей села Териберки на побережье Баренцева моря, которое благодаря своим живописным окрестностям приобрело огромную популярность среди туристов, зимой также составляют китайцы.

Последствия вспышки коронавируса уже принесли турбизнесу Кольского полуострова серьезные убытки. В аэропорту Мурманск в последние дни, предшествующие запрету, применили оригинальное ноу-хау - они измеряли температуру прибывающих граждан Китая с помощью тепловизоров. Множество туров по Кольскому полуострову для гостей из Поднебесной пришлось отменить, сообщил президент ассоциации "Арктические гиды" Владимир Онацкий.

- Тяжелее всего это скажется на отелях, поскольку их бизнес завязан на огромной массе китайцев, бронирующих гостиницы целыми этажами, - отметил эксперт. - Именно им отмена туров принесет наиболее серьезные убытки. Также пострадают организаторы туров, специализирующиеся на китайцах. У нас таких организаторов очень много, легальных и нелегальных. Если выезд разрешат через две недели или месяц, то февральскую "просадку" можно будет компенсировать легко и просто. Если же это затянется на несколько месяцев или год, то начнется череда банкротств. Многие компании сделали слишком много закупок под конкретные группы китайских туристов.

Еще один фактор - это неоправданная истерика, поднятая вокруг коронавируса. Доходит до того, что из опасения заразиться некоторые русские туристы не хотят ехать туда, где можно встретить китайцев.

- Моим знакомым кто-то "по секрету" рассказал, что все инфекционные отделения мурманских больниц забиты китайцами с коронавирусом, и что пора бежать из города, - добавил Владимир Онацкий. - Я по своим каналам проверил все больницы - там нет ни одного больного китайца. Другой слух заключается в том, что в Териберку, мол, теперь опасно ездить - больные китайцы приезжают туда на кораблях и всех заражают. Понятно, что это опровергнуто, но такие слухи очень вредны. Всегда найдется тот, кто верит в любую ерунду и начинает распространять панику. Необходимо пресекать такие слухи самым решительным образом.

Что касается Петербурга, то этот город за 2019 году принял 1,3 миллиона китайцев, сообщил временно исполняющий обязанности генерального консула КНР в Санкт-Петербурге Чжан Вэй. По данным пограничной службы России, количество китайских туристов в первом квартале 2019 года составило 342 тысяч человек - на 17 процентов больше, чем за аналогичный период 2018 года. Около 80 процентов из них приехали в составе организованных групп. А значит, и здесь падение турпотока будет значительным.

- Впрочем, в Петербурге туристический рынок гораздо более конкурентен, а его игроки готовы к различным форс-мажорам, - считает Александр Агамов. - Здесь вряд ли случится то, что сегодня происходит в Мурманской области. Но городские отели и музеи, безусловно, пострадают. Дело в том, что в Петербурге сейчас "низкий сезон". Китайский Новый год накладывается на него очень удачно. Зимой петербургские отели до сих пор заполняли китайцы, желающие во время каникул увидеть Петергоф, Эрмитаж и Царское Село, где они в это время года формируют основной поток.

Частично снять остроту проблемы поможет перенос сроков поездки, часто практикуемый туристическими компаниями в подобных ситуациях и позволяющий избежать возврата денег за бронирование отелей.

Впрочем, по мнению Агамова, китайские власти очень активно борются с коронавирусом. Если не будет выявлены какие-либо пути его распространения, то инфекцию удастся победить к середине февраля, предполагает аналитик. И тогда Россию ожидает усиленный наплыв китайцев, после которого о февральском спаде никто не вспомнит.

Лучший способ избежать проблем с падением турпотока - это не класть все яйца в одну корзину, добавляет Иван Головин. По его предположениям, в феврале количество посетителей саамского музея снизится на 20-30 процентов за счет того, что будут оперативно перезаключены контракты с другими туроператорами. Пока коронавирус остается непобежденным, любоваться оленеводческим бытом вместо китайцев в Заполярье поедут тайцы, индусы и даже австралийцы. Для наиболее расторопных представителей турбизнеса такой шаг позволит не только минимизировать ущерб от спада турпотока, но и расширить рынок.