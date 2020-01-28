Лесопромышленники Поморья бьют тревогу: из-за отсутствия морозов заготовка древесины практически встала во всех районах области. Аномально теплая зима не дает обустроить ледовые переправы через реки, а также зимники - снежные дороги. В итоге лес невозможно вывезти с делянок. Давно сложившаяся логистика попросту не работает, а поиск новых путей - дело не быстрое. Страдают все: и компании-гиганты, и небольшие лесопилки. Представители отрасли оценивают ситуацию как чрезвычайную.

- У нас возникли серьезные проблемы с заготовкой и вывозом древесины, - отмечает представитель крупнейшего холдинга СЗФО в сфере лесозаготовки и деревообработки Ирина Фролова. - Если летние делянки расположены ближе к дорогам, то зимние находятся далеко от них, в заболоченных местах. Расчет делается на то, что в холодное время года они промерзают и туда может проехать техника. Но поскольку этой зимой морозов практически не было, пути к этим делянкам нет. Скорее всего, заготовку леса придется сокращать. Остается надеяться, что до остановки производства дело не дойдет. Целлюлозно-бумажный комбинат, который входит в наш холдинг, не может остаться без сырья.

В прежние годы на территории одного района области лес с делянки вывозили в среднем по десяти направлениям. Сегодня из них в лучшем случае работают два. Техника простаивает, не соблюдаются производственные показатели. При этом многие рабочие получают сдельную оплату - соответственно, их заработки упадут. То есть экономическая проблема грозит повлечь за собой и социальную.

- Обычно зимняя заготовка леса в регионе стартует в ноябре, но в этом сезоне ее, можно сказать, еще не начинали, - подчеркивает председатель комитета по ЛПК, природопользованию и экологии Архангельского облсобрания Александр Дятлов. - Те, у кого были межсезонные запасы древесины, еще продолжают работать, но на многих лесопильных предприятиях может встать вопрос о приостановке производства.

Особенно сложная ситуация складывается там, где делянки расположены за реками, до сих пор свободными ото льда. Никакой альтернативы ледовым переправам, которые рано или поздно "намерзали" каждый год, попросту нет.

- Из Верхней Тоймы, где у нас очень большой объем заготовки, мы всегда сплавляли лес по реке. Для этого оборудовали плотбища - площадки для складирования древесины. В зимний период, когда река скована льдом, на них свозили лес, а весной плоты всплывали вместе с поднявшейся водой. Но сейчас мы не можем его сформировать, поскольку уровень воды выше на полтора метра и плотбище затоплено. Выход один - закупать дорогостоящее оборудование и перегружать лес на баржи, чтобы вывозить его летом. Но тогда транспортировка обойдется значительно дороже, что приведет к увеличению себестоимости, - поясняет Ирина Фролова.

Положение усугубляется 40-процентным падением цен на готовую продукцию как на внешнем, так и на внутреннем рынках.

- Ситуация, я считаю, критическая. И она касается абсолютно всей лесной отрасли. По нашим оценкам, после такого кризиса предприятиям ЛПК региона понадобится как минимум три года на восстановление, - говорит представитель отрасли.

Глава Устьянского района Алексей Хоробров разделяет обеспокоенность лесопромышленников. По его словам, аномальная погода бьет не только по ЛПК, но и по другому крупнейшему работодателю района - сельхозпроизводителям. Теплые зимы уже приводили к массовой гибели озимых культур в результате выпревания. Согласно прогнозам, опасное явление может повториться и в этом году.

Но особенно тревожит леспром - основа экономики Архангельской области. Его проблемы могут повлиять на жизнь всего региона, поэтому власти Поморья подключились к их решению. Губернатор Игорь Орлов поручил профильным ведомствам разработать меры поддержки ключевой отрасли в трудное время.

Обычно зимняя заготовка леса в регионе стартует в ноябре, но в этом сезоне ее, можно сказать, еще не начинали

- Погодные условия не позволяют предприятиям сформировать сырьевую базу для переработки, и это может кардинально изменить положение на рынке. Кризис затронул всех: не вывезти сырье. В таких ситуациях государство должно помогать компаниям, у которых есть обязательства по кредитам и инвестиционным проектам. В частности, минтрансу области необходимо рассмотреть возможность каких-либо уступок в ограничениях на региональных дорогах и поддержки в формировании переправ, - отметил глава Поморья.

На помощь дорожников рассчитывают и сами представители лесной отрасли. Синоптики обещают долгожданные морозы в феврале. Но в самый разгар вывоза леса на дорогах региона начнут действовать весенние сезонные ограничения нагрузки на ось, и тогда даже недельная отсрочка может спасти ситуацию. Этот вопрос будет решаться на областном уровне. Однако есть еще федеральные ограничения, согласно которым лесовозы и зимой могут загружаться только наполовину.

- По прогнозам, теплая погода может стать нормой для нашего региона, поэтому нам придется пересматривать целый ряд вопросов, в том числе связанных с Лесным кодексом РФ, - полагает Александр Дятлов. - В частности, мы считаем, что при реализации инвестпроектов необходима государственная поддержка в создании инфраструктуры - строительстве дорог, обеспечении энергетических мощностей и так далее. Кроме того, за несвоевременный вывоз леса с делянок для заготовителей предусмотрены штрафы, но ведь в погодных аномалиях никто не виноват. Этот вопрос также необходимо решать. Совместно с правительством области будут разработаны предложения по всем пунктам.

Лесопромышленники, со своей стороны, готовы подключаться к решению задач, которые ставит меняющийся климат. Так, одна из крупных компаний согласна участвовать в строительстве и содержании дорог на условиях государственно-частного партнерства.

Что касается "скорой помощи", то помочь пережить трудную зиму, по мнению представителей отрасли, могла бы отсрочка арендной платы, а также снижение налоговых ставок на кризисный период.

Какие меры будут приняты, пока неизвестно - сейчас над ними идет работа. Но можно с уверенностью сказать, что без поддержки леспром не останется.

Тем временем

Поиски альтернативных способов транспортировки леса ведутся давно. В Сибири для этих целей даже предлагали использовать дирижабли. Речной сплав считается самым дешевым, но он длится всего несколько месяцев и требует дноуглубительных работ. Автоперевозки тормозят ограничения для лесовозов. Железная дорога больше подходит для отправки древесины на дальние расстояния. С появлением климатических проблем поиск новых "лесных" путей может активизироваться.