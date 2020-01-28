Невидимый ужас Восточной Пруссии: 75 лет назад погибла снайпер Роза Шанина

Роза Шанина - одна из первых женщин-снайперов, удостоенных ордена Славы. В первый же свой месяц на войне она уничтожила 17 вражеских бойцов. А всего на ее счету за неполный год, что успела провоевать, - от 59 до 75 (по разным данным) солдат и офицеров вермахта, в том числе 12 снайперов.

"Невидимым ужасом Восточной Пруссии" - "Unseen Terror Of East Prussia" - Розу называли в газетах союзников. В советских фронтовых газетах и на плакатах под ее портретами были другие подписи: "Честь и слава бесстрашному истребителю фашистов Розе Шаниной!", "Следуй примеру Розы Шаниной - ни один патрон без фашиста!"

Рослая голубоглазая блондинка, которой едва исполнилось 19, пришла записываться добровольцем в архангельский военкомат в 1943 году. Решила, что профессия воспитателя детского сада, которую она получала в Архангельском педучилище, подождет до лучших времен. Три ее брата погибли на фронте еще в начале войны, и девушка рвалась отомстить.

Центральную женскую школу снайперской подготовки, куда ее направили, Роза закончила с отличием в 1944 году, от инструкторской работы отказалась и отправилась на фронт в составе женского снайперского взвода. Вместе с 3-м Белорусским фронтом освобождала Витебск, Вильнюс, Каунас, вошла в Восточную Пруссию, и не только сидела в засаде, но и бесстрашно сражалась на передовой.

"8 августа. Я недавно ушла в самоволку. Случайно отстала от роты на переправе. И не стала искать ее. Добрые люди сказали, что из тыла отлучаться на передний край не есть преступление. А я знала, что наша учебная рота не пойдет в наступление, а поплетется сзади. Мне же нужно быть на передовой, увидеть своими глазами, какая она, настоящая война. И потом, как было искать свою роту? Кругом, по лесам и болотам шатались немцы. Одной ходить опасно. Я и пошла за батальоном, который направлялся на передовую, и в этот же день побывала в бою. Рядом со мной гибли люди. Я стреляла, и удачно. А после троих взяла в плен... здоровых таких фашистов. Я счастлива! Хотя за самоволку меня отчитали, даже получила комсомольское взыскание - поставили на вид".

Это двадцатилетняя Роза написала в дневнике, который нашли в ее вещах после ее гибели. 27 января 1945 года ей в грудь угодил осколок, когда она прикрывала тяжелораненого командира артиллерийского подразделения в бою под Рихау (сейчас поселок Тельманово в Калининградской области). На следующий день Роза умерла в госпитале.

Роза Шанина похоронена на мемориале советских воинов в Знаменске (бывший немецкий Велау) Гвардейского округа Калининградской области. Ее именем названа улица в Архангельске.

А недавно в центре Гвардейска на стене дома появился огромный портрет Розы Шаниной. Отважную девушку с винтовкой, двумя орденами Славы и медалью "За отвагу" изобразил калининградский художник Глеб Михайлов. Это одно из семи граффити, изображающих героев войны, которые появились в разных городах самого западного региона в рамках патриотического стрит-арт проекта "Целый мир помнит их в лицо".