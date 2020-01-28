О чем рассказали найденные на Земле Франца-Иосифа фото - и видеопленки

Сотрудники национального парка "Русская Арктика" случайно нашли на острове Хейса Земли Франца-Иосифа любительскую фото- и видеохронику знаменитых полярных станций советских лет.

Бесценные кадры запечатлели не только суровые трудовые будни, но и свободное время их обитателей. Как выяснилось, среди снегов и льдов кипела не менее насыщенная жизнь, чем на Большой земле. Полярники приезжали целыми семьями, растили детей, гоняли мяч, плескались в проруби, выступали в самодеятельности, устраивали праздничные демонстрации, парады и застолья. Все это с треском ломает привычные представления о полярном быте как лишенном всяких удовольствий.

Белый медведь пришел на футбол

Бравый товарищ в огромной меховой шапке улыбается фотографу: в руках - зевающий щенок и радиостанция. Две школьницы стеснительно уткнулись в книжки. Дружная компания за накрытым столом замерла в ожидании фотовспышки. Замысловатая музыкальная установка красуется на фоне узорчатого ковра... Это кадры с фотопленки, которую нашел в одном из заброшенных арктических домов инспектор нацпарка Денис Менников. Пленка сохранилась неважно, но ее все же удалось оцифровать - получилось около 60 снимков, сделанных предположительно в конце 1980-х.

С 1957 года на острове Хейса работала крупнейшая геофизическая обсерватория имени Эрнста Кренкеля. Самый северный метеопост России действует там и по сей день, но сегодня его обслуживают всего несколько смельчаков. А в советское время население острова доходило до 150 человек, включая жен и детей полярников.

- Когда мы увидели на снимках улыбающихся людей, их налаженный быт и домашний уют, то первым делом подумали, что полярники привезли этот фотоархив с собой в Арктику с Большой земли, - рассказывает начальник отдела сохранения историко-культурного наследия нацпарка Евгений Ермолов. - Ковры на стенах, мягкая мебель, нарядные дамы, маленькие дети - есть даже снимок грудничка в кроватке. Однако панорамы острова Хейса не оставляли сомнений по поводу места съемки. Работа станции увековечена в официальных отчетах, а вот другие стороны жизни полярников почти нигде не отражались. Любительская съемка - бесценный источник информации по истории станции.

Самые интересные кадры документальных фильмов о жизни станции тоже сняты самими полярниками. Так, инженер Анатолий Войгачев запечатлел футбольный матч на 30-градусном морозе: игроки в унтах и валенках бегают за мячом, как вдруг на горизонте появляется "болельщик" - белый медведь. На других кадрах сотрудник станции плавает в холодном озере вместе с медвежонком.

Полярники особенно любили праздники, отмечает Евгений Ермолов. Помимо всех красных дат календаря, они широко отмечали День появления солнца. На станции действовал сухой закон, однако по особому случаю можно было выписать алкоголь у начальника.

- Я зимовал на острове Хейса в 1964-1965 годах в качестве аэролога, - вспоминает почетный полярник Валерий Ипполитов. - На станции тогда работали 56 человек, все молодые ребята - до 30 лет. Мы привезли с собой на судне из Архангельска не только оборудование для исследований, но и коров, свиней, сено и комбикорма для них. В свободное время всегда было чем заняться. Первым делом - спорт: летом играли в волейбол, зимой - в футбол и хоккей. Кают-компанию переоборудовали в кафе, где проводились праздничные вечера и торжественные встречи... Надо отметить, что работа на острове Хейса считалась подготовкой к еще более суровым условиям Антарктиды.

Митинг. И советская наука действительно заслуживала славы. Фото: Предоставлено национальным парком «Русская Арктика»

Как пингвины в Арктику попали

Не так давно на том же острове Хейса нашли еще один уникальный источник информации, только о станции, расположенной на другом краю планеты. Это была промерзшая кинопленка со следами плесени.

- Поначалу я боялся к ней даже прикоснуться, - вспоминает фотограф парка Николай Гернет. - Когда пленка просохла и ее попытались отогнуть, первые кадры просто отломились. Но на них можно было рассмотреть айсберги, корабли и самолеты. Находку отправили на реставрацию, которая заняла два месяца.

Сотрудники "Русской Арктики" были уверены, что и на этой пленке запечатлена станция имени Кренкеля. Реставраторы докладывали им об открывающихся картинках: "Полярники запускают ракеты, разгружают суда, купаются в снегу после бани... Пингвины тут еще ходят...".

- Услышав это, я встрепенулся: "Как пингвины?" - улыбается Евгений Ермолов. - Не может быть! Это, наверное, люрики или кайры, они похожи на пингвинов. Но оказалось, что на пленке запечатлена Антарктида - станция "Молодежная" начала 1970-х. Кинохроника проделала путь в 17 тысяч километров. Было очевидно, что кто-то из полярников привез ее с Южного полюса северянам, чтобы показать, как там живут их коллеги.

Автора раритетных кадров назвал Валерий Ипполитов, участник четырех антарктических зимовок: "Молодежную" снимал инженер ракетной группы Николай Швырков.

- Конечно, я пришел в восторг, когда увидел в кадре себя и своих друзей на концерте по случаю праздника 7 ноября. Выступал наш ансамбль "Сосулька". На записи мы с товарищем исполняем юмористические частушки про коллег. Для нас такие вечера были очень важны, ведь целый год вдали от родины - это непросто, - признается Валерий Ипполитов.

Примечательно, что раритетный фильм восстановили в 2020 году, когда отмечается 200-летие открытия Антарктиды экспедицией под руководством российских мореплавателей Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева. Нацпарк передал оцифрованную видеозапись в Министерство природных ресурсов и экологии РФ.