Петербург останется без туристских групп из Китая

Из-за эпидемии коронавируса Санкт-Петербург как минимум на месяц лишится организованных групп туристов из Китая.

- Официального уведомления от властей КНР на этот счет не поступало, но, по информации, подтвержденной несколькими достоверными источниками, с 24 января власти Китая ограничили поездки туристических групп по стране, а с 27 января - за рубеж, - сообщил корреспонденту "РГ" исполнительный директор Ассоциации содействия русско-китайскому туризму Роман Лыжин.

Известно, что аннулированы туры до конца февраля. По мнению участников петербургской туриндустрии, такая же ситуация продолжится и в марте. При этом речь пока идет только об организованных группах, индивидуальные путешественники могут продолжить приезжать.

По оценке заместителя главы городского комитета по развитию туризма Наны Гвичия, за февраль Санкт-Петербург лишится семи тысяч туристов из Китая. Но в Ассоциации полагают, что их могло быть значительно больше. Дело в том, что власти учитывают только тех, кто прилетает из КНР непосредственно в Пулково. Однако значительное число китайских групп приезжают на поезде из Москвы и других городов.

Как бы то ни было, сейчас представители петербургской туриндустрии гадают, как скажется отсутствие китайских туристов на экономике города. Не исключено, что потери будут незначительными.

- В последнее время много говорилось о том, что от китайцев мало пользы для бюджета Петербурга, и наши исследования это подтверждают, - говорит Роман Лыжин. - 80 процентов китайских туристов идут по серым схемам. Их обслуживают гиды-нелегалы из числа иностранцев, они едят в ресторанах, принадлежащих родственникам этих гидов, и так далее. Мы изучали, сколько тратят в России европейские и китайские туристы. Так вот, если бы китайцы оставляли у нас столько же денег, сколько европейские, бюджет страны пополнился бы 160 миллиардами рублей. У нас сейчас есть возможность на практике увидеть, каково будет экономике Петербурга без туристов из Поднебесной.

Изменения уже заметны. В главных музеях Петербурга стало значительно меньше китайских туристов.

- В Царском Селе впервые за очень долгое время нет очередей, - подтверждает гид-переводчик Дарья Дерминжи. - Конечно, надо учитывать еще и то, что сейчас не высокий сезон, но все равно, попасть в Екатерининский дворец, не отстояв очередь, - редкая возможность, советую пользоваться.