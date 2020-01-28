Новости

В Крыму серийный педофил осужден на 17 лет колонии 13:35
В Петербурге "Макдональдс" оштрафовали за продажу соуса 13:31
Прокуратура вынесла представление мэру Перми после ЧП в отеле 13:29
Украинский олигарх купил самую дорогую недвижимость в мире 13:28
В Волгограде медсестру будут судить за ожоги и увечье младенца 13:26
Родители, оставившие дочь в роддоме на пять лет, объявлены в розыск 13:22
В "Единой России" анонсировали проект об индексации пенсий ряда пенсионеров 13:18
В Сарове осквернили православный храм 13:18
Сергей Вязович доволен командным результатом на "Дакаре" 13:12
На месте крушения вертолета Коби Брайанта обнаружены останки трех тел 13:11
На родине Зеленского украли знамена частей-освободителей 13:03
Видео: иностранцы оценили "Буханку" дороже Vesta и чуть дешевле Aurus 13:00
Клишас: Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан 12:58
Данные покупателей алкомаркетов "Красное & Белое" попали в Сеть 12:56
В Японии водитель автобуса заразился коронавирусом от китайских туристов 12:51
Петербург останется без туристских групп из Китая 12:50
В Крыму предложили ввести уголовную ответственность за самострои 12:49
В Прикамье мужчина взял кредит с помощью найденной на улице записки 12:43
Нижегородского коммунальщика, делающего снежных ангелов, сняли на видео 12:39
Для российского "Холопа" вводятся дополнительные сеансы в США и Канаде 12:32
В США найден новый вид аллозавров 12:26
В Москве снесли незаконный склад мусора 12:25
Лукашенко потребовал наладить работу АПК Витебской области 12:25
Суд признал банкротом пермского Трампа 12:19
Toyota запатентовала в России еще одну Corolla 12:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Как господдержка поможет сэкономить на покупке жилья семьям с детьми
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Задайте вопрос руководителю департамента культурного наследия Москвы
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
Как уберечь накопленные средства от колебаний рубля и эпидемий
28.01.2020 12:50
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Петербург останется без туристских групп из Китая

Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)

Из-за эпидемии коронавируса Санкт-Петербург как минимум на месяц лишится организованных групп туристов из Китая.

Фото: Reuters/Aly Song
Санврачи оценили риск заражения коронавирусом через посылки с AliExpress

- Официального уведомления от властей КНР на этот счет не поступало, но, по информации, подтвержденной несколькими достоверными источниками, с 24 января власти Китая ограничили поездки туристических групп по стране, а с 27 января - за рубеж, - сообщил корреспонденту "РГ" исполнительный директор Ассоциации содействия русско-китайскому туризму Роман Лыжин.

Известно, что аннулированы туры до конца февраля. По мнению участников петербургской туриндустрии, такая же ситуация продолжится и в марте. При этом речь пока идет только об организованных группах, индивидуальные путешественники могут продолжить приезжать.

По оценке заместителя главы городского комитета по развитию туризма Наны Гвичия, за февраль Санкт-Петербург лишится семи тысяч туристов из Китая. Но в Ассоциации полагают, что их могло быть значительно больше. Дело в том, что власти учитывают только тех, кто прилетает из КНР непосредственно в Пулково. Однако значительное число китайских групп приезжают на поезде из Москвы и других городов.

Как бы то ни было, сейчас представители петербургской туриндустрии гадают, как скажется отсутствие китайских туристов на экономике города. Не исключено, что потери будут незначительными.

Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Как китайский коронавирус повлияет на курс рубля

- В последнее время много говорилось о том, что от китайцев мало пользы для бюджета Петербурга, и наши исследования это подтверждают, - говорит Роман Лыжин. - 80 процентов китайских туристов идут по серым схемам. Их обслуживают гиды-нелегалы из числа иностранцев, они едят в ресторанах, принадлежащих родственникам этих гидов, и так далее. Мы изучали, сколько тратят в России европейские и китайские туристы. Так вот, если бы китайцы оставляли у нас столько же денег, сколько европейские, бюджет страны пополнился бы 160 миллиардами рублей. У нас сейчас есть возможность на практике увидеть, каково будет экономике Петербурга без туристов из Поднебесной.

Изменения уже заметны. В главных музеях Петербурга стало значительно меньше китайских туристов.

- В Царском Селе впервые за очень долгое время нет очередей, - подтверждает гид-переводчик Дарья Дерминжи. - Конечно, надо учитывать еще и то, что сейчас не высокий сезон, но все равно, попасть в Екатерининский дворец, не отстояв очередь, - редкая возможность, советую пользоваться.

Экономика Туризм Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Развитие туризма в России Распространение нового коронавируса

Главное сегодня

Клишас: Поправки в Конституцию повысят благосостояние граждан
В "Единой России" анонсировали проект об индексации пенсий ряда пенсионеров
В США разрешили ужесточить выдачу грин-карт
В России могут ввести штраф за использование гаджетов за рулем
СК показал видео допроса отца, бросившего детей в Шереметьево
Недвижимость
Недвижимость
На рынке загородного жилья наметился дефицит качественных объектов
Финансы
Финансы
Кредиты в точках продаж уступили место покупкам в рассрочку