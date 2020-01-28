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28.01.2020 18:04
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Петербургские псевдоброкеры обманули клиентов на 21 миллион рублей

Текст: Вера Черенева

Петербургские полицейские накрыли подпольную псевдоброкерскую контору, которая обманула клиентов более чем на 21 миллион рублей. Людям обещали сверхприбыли, а в итоге оставляли с пустым кошельком.

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, участники конторы организовали несколько фирм, которые предлагали всем желающим инвестировать деньги в сверхвыгодные коммерческие проекты.

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В частности, можно было вложить средства в валюту, криптовалюту, в акции крупных компаний или поиграть на товарно-сырьевом рынке. Клиентов привлекали менеджеры, у группы была собственная бухгалтерия, а также инструкторы.

Расчеты велись через электронные кошельки. Когда люди перечисляли деньги, к ним приходило сообщение, что сделка оказалась убыточной и граждане не только не получат никакой прибыли, они еще и потеряли вложенные средства.

Полицейские уже выяснили, что на самом деле никакой игры на бирже псевдоброкеры не вели. Более того, у них не было ни соответствующей лицензии, ни разрешительной документации. То есть, людей просто обманывали.

Сейчас в офисах фирм и в квартирах "успешных специалистов по инвестированию" проходят обыски. В ближайшее время суд решит, где брокеры будут находиться на время следствия.

Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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