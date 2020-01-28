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28.01.2020 17:37
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Петербургские ученые научили ДНК-наноробота убивать раковые клетки

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Группа петербургских ученых предложила принципиально новый способ лечения онкологических заболеваний. Исследователи из Университета ИТМО из фрагментов ДНК создали наноробота. В перспективе он сможет диагностировать и уничтожать раковые клетки.

Фото: iStock
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Результаты первых исследований опубликованы в Chemistry - A European journal. Как сообщают в пресс-службе ИТМО, пораженные клетки начинают бесконтрольно размножаться, что ведет к развитию опухолей. При этом у самой раковой клетки происходят изменения в геноме.

Ученые полагают, что если прекратить процесс выработки белков, которые связаны с болезнью, то сами раковые клетки начнут отмирать, а новые появляться уже не смогут. Работа с патогенными белками - это не фантастика. Ученым известны ферменты ДНК, при определенных условиях расщепляющие связи в РНК. Именно по такому принципу и работает созданный исследователями ДНК-наноробот. Он состоит из двух частей, первая разрезает патогенную РНК, а вторая помогает обнаружить пораженные клетки. Дело в том, что когда наноробот фиксирует пораженную РНК, то происходит химическая реакция и клетка начинает подсвечиваться.

Несмотря на сложность и оригинальность технологии, она, что удивительно, совсем недорогая. Себестоимость создания наноробота в условиях лаборатории не превышает полутора тысяч рублей. Правда, говорить о внедрении нанороботов пока рано: исследователям предстоит еще целая серия экспериментов.

Общество Здоровье Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Онкология: как победить рак

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