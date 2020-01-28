Петербургский вирусолог: Коронавирус менее заразен, чем грипп

Китайский коронавирус менее опасен, чем корь или грипп, заявила на сегодняшней пресс-конференции Лариса Руденко, руководитель отдела вирусологии Института экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге.

Она призвала не поддаваться панике и не пугаться, встретив китайца на улице. Дело в том, что заразиться коронавирусом можно только при тесном контакте с больным. Например, проживая с ним в одной семье (именно семейные очаги заболеваемости в основном регистрируются в Китае) или в общежитии.

По словам специалиста, если бы скорость распространения коронавируса была бы такой же, как у гриппа, то, с учетом того, что первые случаи заболевания были отмечены в декабре, сейчас эпидемия уже вышла бы за рамки Китая. В данный момент опасности широкого распространения вируса в России нет, считает Лариса Руденко.

Сейчас сотрудники отдела вирусологии занимаются разработкой вакцины от китайского коронавируса. Но быстрого результата не обещают - это длительный процесс.

В Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу в свою очередь призывают россиян воздержаться от посещения КНР до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется. А также советуют особенно тщательно соблюдать меры предосторожности: мыть руки с мылом, пользоваться антисептиками, избегать близкого контакта с людьми, у которых есть симптомы, похожие на грипп, внимательно подходить к приготовлению пищи и так далее.

Справка "РГ"

На сегодняшний день в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, достигло 2783 человек, сообщают в Роспотребнадзоре со ссылкой на госкомитет КНР по здравоохранению. Из них 461 находятся в тяжелом состоянии. 81 человек скончался, 52 - вылечились. Эпицентр заболевания - провинция Хубэй. В рамках мер по предотвращению распространения коронавируса власти Китая приняли решение о приостановке отправки за рубеж групп туристов с 27 января. В России случаев инфицирования коронавирусом не выявлено.