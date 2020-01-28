Утвержден план развития Северного морского пути до 2035 года

Правительство РФ утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) до 2035 года. Это первый программный документ, определяющий развитие крупнйшей морской транспортной магистрали Российского Севера, отметил Михаил Григорьев, член Делового совета Госкомиссии по вопросам развития Арктики. План призван конкретизировать мероприятия федерального проекта "Северный морской путь". Помимо этого, в документе сообщается о дополнительных мерах, направленных на развитие арктической сырьевой базы и СМП до 2035 года.

Предполагается построить целую флотилию принадлежащих государству судов, которые будут обеспечивать судоходство в арктических морях. В частности, с 2022 по 2024 год должны быть введены в эксплуатацию 16 спасательных и 13 гидрографических судов. В документе отдельно оговорены сроки строительства четырех атомных ледоколов проекта 2220 "Арктика" - с конца 2022 по конец 2026 года. В декабре 2027 года должен быть построен головной ледокол проекта "Лидер" мощностью 120 мегаватт, способный прокладывать путь во льдах толщиной до четырех метров. С 2030 по 2032 год российским судостроителям предстоит построить еще два таких атомохода.

Также в рамках плана развития СМП к концу текущего года в правительство РФ представят предложения по разработке модели вертолета, способного базироваться на площадках новых и уже существующих ледоколов. К этому же сроку должны быть разработаны предложения по строительству еще одной транспортной новинки - рампового самолета, способного брать до 10 тонн груза, преодолевать до четырех тысяч километров и садиться на ледовые и грунтовые аэродромы в условиях Арктики. До сих пор подобных самолетов в мире не существует.

До 2030 года должны быть построены четыре ледокола проекта "Арктика" и три - проекта "Лидер"

К апрелю 2020 года в рамках плана развития СМП предстоит разработать и утвердить программу геологического изучения участков недр Арктической зоны, которая позволит сформировать перспективную грузовую базу Северного морского пути на период до 2035 года. К этому же сроку будет подготовлено предварительное ТЭО создания российского контейнерного оператора международных перевозок по Северному морскому пути с применением контейнеровозов ледового класса, работающих на ядерном топливе или сжиженном природном газе. Помимо этого, на Росатом, Минтранс и Минпромторг возложена задача выработать план по строительству дноуглубительного флота для работы в акваториях Севморпути и проанализировать необходимость создания "национальной морской дноуглубительной компании".

Отдельные пункты плана посвящены развитию связи в Арктике. К 2024 году должна быть обеспечена бесперебойная спутниковая связь для пользователей СМП на территориях, расположенных выше 70-го градуса северной широты, а к концу 2025 года необходимо решить проблему получения гидрометеорологических данных высокого разрешения по полярному региону планеты. Для этого необходимо развернуть высокоэллиптическую гидрометеорологическую систему спутников "Арктика-М".

Кроме того, поставлена задача к концу 2024 года создать и вывести на высокоэллиптическую орбиту четыре космических аппарата, а годом позже - три спутника "Ресурс-ПМ" и столько же спутников "Кондор-ФКА", на основе которых будут действовать автоматическая идентификация объектов в акваториях СМП и система дистанционного зондирования.

Итогом всей этой работы станет рост грузопотока по трассе Севморпути к 2024 году до 80 миллионов тонн, а к 2035 году - до 160 миллионов тонн, заявил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков. Кстати, по данным на ноябрь 2019 года, к этому сроку по Севморпути было перевезено 26 миллионов тонн грузов.

По мнению Михаила Григорьева, появление плана развития инфраструктуры СМП можно считать большим шагом вперед, особенно если учесть, что "Стратегия развития Арктической зоны РФ" пока не принята. Хотя этот документ нельзя считать полным, но он вполне может служить "стартовой площадкой".

Что касается существующих рисков, то один из них в том, что в документе практически не обозначены вопросы социальной сферы в арктических регионах, зависящих от работы Севморпути. Без этого в Арктику невозможно будет привлечь кадры, особенно молодежь, считает Вера Сморчкова, профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС.?Правда, на этот счет есть и другие мнения. Задачей плана, подразумевающего развитие инфраструктурных проектов, не может быть решение социальных задач, говорит Михаил Григорьев. На эти вопросы должна ответить "Стратегия развития АЗ РФ".

Еще об одном риске заявили в Счетной палате РФ. По мнению аудиторов, нехватка транспортных судов может поставить под вопрос ожидаемый рост грузопотока до 80 миллионов тонн. В ведомстве отмечают, что в общем объеме планируемых перевозок по Севморпути 28 миллионов тонн приходится на трех крупных перевозчиков, в числе которых "Востокуголь", "Северная звезда" и "Нефтегазхолдинг". Эти предприятия не обладают ледокольным флотом и судами арктического класса. Однако по другим данным, "Востокуголь" готов заказать транспортные суда на одной из российских верфей. Вполне вероятно, что данный шаг предпримут и другие компании.