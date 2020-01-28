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28.01.2020 15:33
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Один краб на одного рыбака

В Заполярье разрешили любительский лов краба
Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 16(8070)
Федеральные власти дали разрешение на любительский лов краба в Мурманской области, которого много лет добивались местные власти, туроператоры и жители прибрежных поселков. Распоряжением правительства РФ определены территории и шесть промысловых участков, где можно заниматься ловом краба.

Кто и как будет организовывать лов краба на этих участках, определят аукционы, которое проведет Баренцево-Беломорское территориальное управление Росрыболовства. По словам вице-губернатора Дмитрия Филиппова, пользователи участков должны будут выполнить серьезные обязательства - например, обеспечить транспортную доступность своих участков для туристов.

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Помимо этого, краболовные участки придется защищать от браконьеров. Предстоит внести изменения в правила рыболовства - в них предстоит прописать, какими снастями можно ловить краба, сколько особей и за какое время можно добыть, определить их величину.

Согласно действующим федеральным законам, лов краба в Мурманской области должен начаться в 2021 году. Но областное правительство намерено ускорить процедуру, чтобы рыбаки-любители и туристы смогли воспользоваться услугой уже в текущем году.

Каким образом будет организована эта рыбалка, пока окончательно не решено. Но предполагается, что лицензии на лов краба будут продаваться так же, как лицензии на лов семги, а вылавливать разрешат не более одного краба на человека в сутки.

Лицензии на лов краба будут продавать так же, как лицензии на лов семги, и судя по всему, уже в этом году

Представители бизнеса в сфере любительской рыбалки отнеслись к этой перспективе с энтузиазмом. Возможность ловить крабов интересует практически всех жителей Заполярья, любящих проводить свободное время на водоемах с удочкой в руках, отмечает Юрий Тимохин, председатель комитета по рыболовству мурманского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России".

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Есть и еще один аргумент в пользу свободного любительского лова камчатского краба - морского чудовища с размахом клешней в один метр. Завезенный в 1960-х годах из Охотского моря в Баренцево, он не имеет здесь естественных врагов и буквально опустошает дно, лишая местные виды морских обитателей кормовой базы. Из Баренцева моря он добрался в Норвегию, где ему буквально объявлена война. Каждому жителю побережья Норвегии разрешается в месяц выловить три особи краба бесплатно, а за вылов самки краба можно даже получить вознаграждение в 15 евро. Но любительский лов краба в российских водах до сих пор приравнивался к браконьерству. По поводу ущерба, который наносит экосистемам Баренцева моря камчатский краб, до сих пор ведутся споры. Одни ученые полагают, что пора вводить его свободный лов. Другие считают, что вред, наносимый им, нельзя назвать существенным. Но большинство экспертов сходятся во мнении, что любительский лов краба пора начинать. Прибрежный краб фактически полностью передан норвежским рыбопромышленникам, которые благодаря российскому запрету добывают его на протяжении этих лет без ограничений. В итоге норвежцам удалось стать лидерами в его поставках на мировые рынки, считает Михаил Минасян, директор одной из рыбопромышленных компаний.

Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область

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