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28.01.2020 21:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Костер, палатка и рюкзак

В Поморье подростков из детских домов отправят в туристические походы
Текст: Марина Ледяева ("Российская газета", Архангельская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 17(8071)
В котласском районе Архангельской области начался проект "Маршрут построен", который приобщит подростков из детских домов к пешему туризму.

Такая идея появилась у сотрудников муниципальной библиотечной системы и местного центра по работе с молодежью. В трех детдомах Котласского района живут 108 ребят. Как отмечают авторы проекта, у воспитанников интернатных учреждений не всегда есть возможность увидеть новые места - даже те, что находятся совсем рядом. И лучшим подарком для них будет не дорогой гаджет, а возможность вырваться из четырех стен.

Фото: Пресс-служба МДЦ "Артек".
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- Многие из нас на всю жизнь запомнили туристические походы и песни у костра. А у ребят из детских домов этого нет. Как нет и отца или старшего брата, который научил бы собирать рюкзак, ставить палатку, разводить костер, выживать в лесу. Мы хотим показать им этот мир, ведь мальчишек и девчонок всегда интересовали путешествия и приключения, - рассказывает специалист по туризму Александра Новикова.

В рамках проекта для ребят проведут серию виртуальных уроков-путешествий, а для проверки знаний устроят настоящий туристский слет с ориентированием на местности и краеведческой викториной.

На реализацию проекта "Маршрут построен" собрано 86 тысяч рублей благотворительных средств. На них закупят рюкзаки, спальники, компасы, котелки, тенты и прочее туристское снаряжение, а также деревянную спилс-карту Архангельской области и музыкальное оборудование для проведения слета.

Предполагается, что полученный опыт поможет молодым людям стать более самостоятельными в той жизни, которая начнется после детского дома.

Общество Соцсфера Соцзащита Экономика Туризм Общество Семья и дети Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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