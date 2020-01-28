В Северодвинске неисправный датчик показал повышение уровня радиации

Утром 28 января датчик на проспекте Труда в Северодвинске показал повышение радиационного фона до 0,3 микрозиверта в час.

Как сообщила пресс-служба администрации города, это повышение не выходит за пределы нормы, но считается так называемой предупредительной уставкой. Аварийное реагирование начинается при показаниях 0,6 микрозиверта в час и выше.

Для уточнения показаний на место выехали сотрудники центра гигиены и эпидемиологии Архангельской области. Они зафиксировали показания в пределах 0,09-0,14 микрозиверта в час.

- В таких ситуациях мы должны выяснить причину повышения показаний, в большинстве случаев оно вызвано техническим сбоем датчиков, - сообщил журналистам начальник отдела гражданской защиты администрации Северодвинска Валентин Магомедов. - Сработал только один датчик из восьми, установленных в городе. Было установлено, что радиационный фон в районе этого датчика и в других точках не превышает норму. Данная система обслуживается Северным УГМС, его сотрудники проверили сработавший датчик - оказалось, техническая неисправность.

Оперативный дежурный осуществляет круглосуточный мониторинг показаний датчиков АСКРО - автоматизированной системы контроля радиационной обстановки.