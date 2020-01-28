Жители Новогорелово не платят за холодную воду, но не рады этому

Жители нового района в поселке Новогорелово через несколько месяцев могут остаться без холодной воды. Причина - несогласованность действий областной и местной власти.

О ситуации с холодным водоснабжением в Новогорелово "РГ" писала в конце прошлого года. Тогда камнем преткновения был тариф: несмотря на то что ресурсоснабжающей организацией для жилых домов по факту был "Водоканал Санкт-Петербурга", по документам ею значилось АО "Ленинградские областные коммунальные системы" (ЛОКС). Тариф складывался из стоимости самой воды, а также расходов на поддержание системы водоснабжения и прибыли коммерческой организации. А поскольку субсидирование тарифов для новогореловцев предусмотрено не было, а дома были заселены не полностью, тариф отличался от городского практически в два раза: в 2019 году петербуржцы платили за холодную воду 32,75 рубля за кубометр, а в Новогорелово - 71,24 рубля.

Тогда решение проблемы предложил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко: наделить "Водоканал" статусом гарантирующего поставщика и уравнять тарифы. И администрация Виллозского сельского поселения в конце декабря издала соответствующее постановление N 630. Однако проблема не только не решилась, но и еще усугубилась. Водоканал получил неожиданную "нагрузку" к поселку Новогорелово.

Согласно тексту документа, с 1 января 2020 года в зону деятельности гарантирующей организации ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" включаются, а из зоны деятельности гарантирующей организации МУП УЖКХ МО Виллозское СП исключаются следующие населенные пункты: Кавелахта, Пикколово, Вариксолово, Мурилово, Перекюля, Новогорелово. Многоэтажки с системой центрального водоснабжения есть только в Новогорелово, а для остальных населенных пунктов "Водоканал" не может быть гарантирующим поставщиком, так как к сетям такой организации должно быть уже присоединено наибольшее количество абонентов.

Компания ЛОКС в постановлении вообще не фигурирует. При этом к настоящему моменту у ЛОКС есть и сети, и договор на поставку ресурса. У местного унитарного предприятия нет ни того, ни другого. У "Водоканала" тоже нет собственных сетей в Виллозском поселении, но есть серьезные претензии к постановлению N 630.

- Указанный документ (решение) имеет ряд юридических несоответствий действующему законодательству и необходимо проведение дополнительных мероприятий, которые позволят уточнить соответствие полученного Водоканалом статуса гарантирующей организации действующему законодательству РФ в указанных населенных пунктах, - сообщил в ответ на запрос "РГ" представитель компании Илья Климентьев. - С учетом изложенного предприятие обратилось в суд для оспаривания данного решения.

На время судебного разбирательства предприятие попросило приостановить действие постановления местной администрации. Однако там считают, что все сделано в соответствии с законом.

- Наделение ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" статусом гарантирующей организации осуществлено администрацией поселения исключительно в соответствии с нормами 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", - сказано в письме подписанном главой администрации поселения Светланой Андреевой. - Администрация предпринимает все зависящие от нее меры, для того чтобы все жители имели возможность гарантированно пользоваться услугами водоснабжения и водоотведения по ценам, установленным в соответствии с действующим законодательством.

Однако в настоящее время эти цены не определены. Для МУП тариф на холодную воду установлен в размере 38,62 рубля в первом полугодии 2020 года и 40,01 - во втором. А у жителей Новогорелово с января в счетах на оплату коммунальных услуг значится "ноль рублей". Но радоваться этому не приходится. ЛОКС по-прежнему обязан рассчитываться за воду с Водоканалом, при этом денег с населения он не получает.

Как пояснили в комитете по тарифам и ценовой политике Ленобласти (ЛенРТК), проблема возникла в связи с судебным разбирательством по поводу слишком высоких тарифов 2019 года, которое еще не завершено. Следовательно, нельзя провести корректировку.

- На 2020 год ЛенРТК были определены тарифы для потребителей поселка Новогорелово на водоснабжение и водоотведение со снижением на 20 процентов от действовавших тарифов на 2019 год в связи с увеличением объема потребления ресурсов в поселке Новогорелово, - пояснили специалисты комитета. - На момент принятия тарифного решения об установлении тарифов на 2020 год ЛенРТК было получено предостережение прокуратуры Ленобласти о недопустимости нарушения закона в части утверждения ЛОКС тарифов на услуги водоснабжения и водоотведение. В результате тарифы не были установлены в связи с предостережением и правовой неопределенностью, какая из организаций может законно оказывать услуги водоснабжения и водоотведения потребителям поселка Новогорелово.

Если суд согласится с решением чиновников местной администрации и возложит обязанности по водоснабжению на "Водоканал", то к середине лета жители заключат прямые договоры с гарантирующей организацией. Свои убытки за этот период ЛОКС оценивает в 12 миллионов рублей. Достать эти деньги, вероятно, придется из карманов жителей. Хотя жителям, вероятнее всего, предоставят рассрочку платежей, но нагрузка все же будет существенной. Хотя возможен и более печальный вариант - например, банкротство ресурсоснабжающей организации. А поскольку процедура эта очень длительная, то перспективы водоснабжения Новогорелово становятся еще более неопределенными.

- АО "ЛОКС" может предъявить требования о возмещении понесенных расходов непосредственно к потребителям, а при их отказе возместить расходы в добровольном порядке ресурсоснабжающая организация имеется право обратиться в суд, - пояснили в комитете. - В таком случае именно суд определит величину подлежащих возмещению каждым потребителем расходов ресурсонабжающей организации.

Страдают от сложившейся ситуации и застройщики Новогорелово. Если ситуация с тарифом не разрешится, людей без воды, конечно, не оставят. Но из-за растущей задолженности ресурсоснабжающая организация может отказаться подключать к системе водоснабжения вновь построенные объекты. А это не только жилые дома, но и детские сады, и школа.

- Следующий дом на Промышленной улице мы будем заселять в апреле, - рассказал директор по строительству компании "ЛенРусСтрой" Алексей Булдин. - И если к этому времени история с тарифом не разрешится, то мы будем использовать воду, которая в соответствии с договором сегодня поставляется на строительные нужды. Потому что если человек не сможет заселиться в новую квартиру только потому, что в ней нет воды, это плохо. Мы не можем сослаться на то, что выполнили все обязательства и оставить людей без воды. "ЛенРусСтрой" не бросает своих и готов нести потери и оплачивать воду за жителей вводимых в начале 2020 года домов до появления тарифа. У нас уже был такой опыт по первым введенным домам. Мы платили за воду для наших жителей почти целый год.