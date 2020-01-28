Администрацию Волгограда через суд обязали снести аварийные дома

Расселение аварийных домов - проблема для большинства южнороссийских городов. Для этого нужны средства и маневренный жилой фонд. Но даже после того, как переселенцы получают новые квадратные метры, история не заканчивается: списанное строение нужно демонтировать. А это опять расходы, на которые любая власть идет неохотно. Так, чтобы снести несколько заброшенных аварийных домов, пустующих десятилетиями, потребовалось вмешательство прокуратуры.

- Аварийные объекты находятся в непосредственной близости от других жилых домов. При этом территория не огорожена и доступ к ней не ограничен. Дети заходят в пустующие здания. В помещениях пребывают лица без определенного места жительства. А надежность конструкций вызывает опасения. Возможность обрушения создает угрозу для жизни и здоровья неопределенного круга лиц. И к нам стали поступать жалобы от жильцов близлежащих домов, - объяснила "РГ" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина.

После обращений сотрудники надзорного ведомства провели проверку, выявив нарушения. На сегодня в региональном центре насчитывается девять расселенных, но не снесенных домов. Механизм в таких случаях простой: мэрию понуждают принять меры. Так, в прошлом году в судебном порядке демонтировали аварийное строение на улице Слепцова. Еще одна многоэтажка, подлежащая сносу, находится в Краснооктябрьском районе. Дом N 2 по улице Мичурин Сад признали аварийным еще в 2008 году. Новых квадратных метров жильцы добивались долго. И вот с 2017 года полностью расселенное здание пустует.

Сейчас в отношении всех девяти зданий принято положительное решение о сносе, исполнение находится на прокурорском контроле.

Отметим, что в прошлом году для переселения граждан из аварийного жилья в регионе приобрели 378 квартир. В основном они расположены в новостройках Волгограда и Волжского. Кроме того, как сообщили в пресс-службе областной администрации, в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" собственникам 77 жилых помещений в аварийных домах выплатят возмещение за изымаемую недвижимость. При покупке нового жилья горожане смогут воспользоваться компенсацией части процентной ставки по ипотеке. До 2025 года в области предстоит расселить 170 тысяч квадратных метров аварийного фонда. Почти 11 тысяч человек получат новое жилье.

Между тем для соседней Астраханской области, где очень много старых деревянных зданий, проблема переселения из ветхого жилья не менее актуальна.

"В программу переселения из ветхого жилья включены многоквартирные жилые дома, в которых обычно несколько собственников, и не всегда удается с ними договориться о сумме выкупа помещений в пользу муниципалитета, чтобы можно было их снести, - сообщили "РГ" в минстроительства Астраханской области. - Бывает, что собственников просто не могут найти. У нас такая ситуация была в микрорайоне Плещеева-Бакинская, где располагалось большое количество ветхого и аварийного жилья. В этих домах никто не проживал, но найти владельцев квартир никак не удавалось. В пустых домах селились бомжи, они незаконно присоединяли электричество и газ, и начались пожары. Справиться с ситуацией смогли, только получив решение суда о введении локального режима чрезвычайной ситуации, так как дома несли реальную угрозу окружающим.

Сейчас в Астрахани большая проблема с домами, пострадавшими от пожара, потому что их нельзя включать в программу переселения, так как под ветхостью подразумевается физический износ. И стоят они обгоревшие...

Что же касается ситуации с отселением астраханцев из опасных квартир, то регион вошел в тройку лидеров программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Как отмечается на сайте Фонда содействия реформированию ЖКХ, к 1 декабря 2019 года в Астраханской области расселено 374 аварийных дома общей площадью свыше 70 тысяч квадратных метров, где проживали 5160 человек. Наибольшее количество расселили в самой Астрахани: новые квартиры получили жители 191 дома. Среди сельчан в лидерах Приволжский район, где расселено 62 дома. Между тем работа не закончена: требуется переселить жителей еще с 56 тысяч ветхих квадратных метров.

Уже подписано соглашение с Фондом содействия реформированию ЖКХ, в рамках которого к 2022 году из квартир общей площадью 44?тысячи квадратных метров будет отселено около трех тысяч астраханцев.