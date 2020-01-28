Астраханец нашел на чердаке скрипку 1713 года и подарил 12-летней девочке

Астраханец Ильдар Батыршин, разбирая в чулане своего старого дома вещи, нашел скрипку с логотипом Страдивари и датой - 1713 год.

Мужчина не усомнился в ценности находки: дом до революции принадлежал богатому купцу.

Он хранил реликвию 20 лет, а потом подарил 12-летней девочке из многодетной семьи, талантливой ученице музыкальной школы государственной консерватории.

- Вот она! - Мария Горепекина достает из футляра бесценный подарок: изящную с потертостями скрипку, в просвете эфы на корпусе хорошо заметна надпись латинскими буквами: Antonius Stradivarius и знаменитое клеймо мастера: инициалы А.S. и мальтийский крест, помещенные в двойной круг.

- Когда я впервые на ней заиграла - это было восхитительно! - говорит Мария. - У нее - чистый звук, хотя струны - самые дешевые. Все дело в корпусе: если сравнить ее и мою предыдущую скрипку, обычную китайскую, они сильно отличаются. Здесь дерево тоньше, гриф ниже, струны ближе - теперь это мой любимый инструмент.

Во время интервью в комнату то и дело заглядывают двое младших братьев и сестренка Марии. У Горепекиных четверо детей, все - начинающие музыканты: десятилетний Георгий и восьмилетний Константин играют на флейте, а четырехлетняя Дарья присматривается к первому инструменту сестры. Мария уже шесть лет играет на скрипке. В музыкальную школу ее записали родители, когда педагог церковного хора, где девочка пела с детского сада, обнаружила у воспитанницы абсолютный слух. Сейчас Мария выступает на сцене астраханской филармонии вместе с камерным оркестром, у нее папка дипломов и несколько кубков, в том числе - за первое место во всероссийском конкурсе "Звездочки Юга России".

- Здесь все знают, что я играю, - смущенно улыбаясь рассказывает Мария, - Летом я иногда даже дворовые концерты устраиваю: выхожу со скрипкой на улицу, весь район собирается.

Если скрипка - оригинал, то стоит она минимум несколько миллионов долларов. Фото: Максим Коротченко

В один из таких дней в гости к соседу и пришел Ильдар Батыршин.

- Я нашел скрипку среди хлама, - рассказал корреспонденту "РГ" Ильдар, - я ее протер, собрал в пакет, и положил на антресоли. Продавать не думал, хотел подарить человеку, который вернет ей голос.

Увидев Марию, он сразу понял, что подарит свою находку именно ей. Он дал девочке адрес, телефон и сказал, что Мария может прийти с родителями и забрать подарок.

- Скрипка была разбитая, дека треснута, пришлось вскрывать, склеивать специальным клеем: из рыб осетровых пород, он легкий и качественный, держится даже во влажном климате, так что теперь этот инструмент прослужит еще лет двести, - рассказал мастер-настройщик Астраханского музыкального колледжа Александр Погорелов - единственный в городе виртуоз по ремонту струнных инструментов, к кому отец девочки обратился за помощью.

По словам мастера Погорелова, если найденная скрипка - это оригинал Страдивари, то ее цена - несколько миллионов долларов.