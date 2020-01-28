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28.01.2020 12:52
Проект: В регионах

Инвестор увеличит производство томат-пасты в Астраханской области

Текст: Наталья Коротченко
Инвестиционный совет при правительстве Астраханской области принял решение о выделении без проведения торгов 11 земельных участков для расширения производства томат-пасты в регионе. Инвестором проекта является агропромышленный комплекс "Астраханский", обеспечивающий около 30 процентов российского рынка томатной пасты.
Фото: Максим Коротченко/РГ Фото: Максим Коротченко/РГ
Фото: Максим Коротченко/РГ

Как сообщает пресс-служба губернатора области, предприятие начало работать в регионе в 2016 году и к настоящему времени вышло на мощность производства - 5,8 тысяч тонн томатов в сутки.

Фото: Максим Коротченко
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В земельном "банке" агрокомплекса более 20 тысяч гектаров земли. Но проект расширяется и нужны новые участки. По данным минэкономразвития области, АПК "Астраханский" намерен вложить в расширение производства на новых землях 1,8 миллиарда рублей за шесть лет. На данный момент объем инвестиций в реализацию проекта достиг шести миллиардов рублей.

Девять участков, на которые претендует агрокомплекс, находятся в Харабалинском районе области, ещё два - в Енотаевском. Эти земли заново вводятся в сельхозоборот: на них никто ничего не выращивал в течение нескольких десятков лет.

После получения новых участков имеющиеся земли предприятия будут "отдыхать" от томатов, на них по программе севоборота, высадят зерновые и бобовые культуры.

- Сегодня мы много внимания уделяем привлечению инвестиций и инвесторов в Астраханскую область, - подчеркнул губернатор Игорь Бабушкин на заседании совета. - Особое значение имеет работа штаба по снижению административных барьеров. Мы с вами должны создать те условия, которые позволят инвесторам приходить к нам и улучшать состояние сельского хозяйства, промышленности и социальной сферы.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астраханская область

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