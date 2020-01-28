2020 год может стать временем перемен для развития речных и морских портов на юге России. Сразу несколько инвесторов заявили о готовности реализовать крупные проекты модернизации действующих портовых мощностей и строительства новых. Корреспонденты "РГ" выяснили перспективы реализации этих планов.

Отгрузят на паях

Власти Республики Крым видят будущее морских портов в создании концессии с частным бизнесом. В перспективе порты Крыма могут стать перевалочным хабом для торговли с Ближним Востоком.

Пожалуй, сложно найти сферу экономики полуострова, которая бы больше, чем порты, пострадала от санкций. 5 - 6 миллионов тонн грузов, переваливавшихся через Севастопольский морской торговый порт в украинский период, в 2018 году сократились до 176,2 тысячи тонн. Судя по итогам первых шести месяцев 2019 года (23,4 тысячи тонн) в минувшем году результаты будут еще скромнее. В сентябре 2019-го правительство Севастополя предоставило дирекции порта субсидию в размере 54 миллионов рублей на погашение текущей задолженности. Изменить ситуацию, считают в администрации, может сотрудничество с частным бизнесом, заинтересованным в увеличении перевалки груза. В Севастопольском порту 2019 год завершился инвентаризацией, которая должна актуализировать активы предприятия. Просто сдавать причалы в аренду городские власти не планируют.

- Все будет строиться по концессионной модели: предприятие реализует проект и получает определенные льготы, - раскрыл подробности врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. - Город остается собственником всего имущественного комплекса порта. Детали соглашения, на условиях которого мы будет строить отношения с концессионерми, сейчас прорабатываются.

Основной поток грузов, как и в прежние годы, составят зерно, нефть, строительные материалы. Кроме того, в качестве резерва развития порта в городе рассматривают перспективу создания рыбохозяйственного комплекса. Стратегию оздоровления предприятия городские власти намерены презентовать на Сочинском экономическом форуме.

Инвесторы хотят гарантий

Сейчас ГУП РК "Крымские морские порты" объединяет семь филиалов. Это торговые порты Ялты, Феодосии, Евпатории, Керчи, Керченский рыбный порт, Керченская паромная переправа и предприятие Госгидрография.

- Мы встречались с представителями крупных компаний. Феодосийская нефтебаза уже продана с торгов, крупные предприниматели хотят развивать этот кластер, - раскрыл подробности глава Крыма Сергей Аксенов. - Ведутся переговоры об аренде мощностей портов Феодосии и Керчи. Крупные российские компании готовы в частном порядке обеспечить грузооборот в наших портах.

Переговоры с бизнесом идут непросто, признался Аксенов, поскольку инвесторы хотят определенных гарантий со стороны региональных властей. Тем не менее есть обнадеживающие результаты.

В этом году Крым отправит через свои порты в Сирию 250 тысяч тонн различного зерна. Отгрузки начнутся уже весной. Раз в три месяца Крым будет отправлять в Дамаск партии подсолнечного масла по 5500 тонн за одну отгрузку. Начнет экспорт своей продукции Керченский металлургический комбинат. Помимо этого, в Крыму ожидают поставки морепродуктов и рыбы из регионов Дальнего Востока, которые также пойдут на полуостров морским путем.

- Есть предложения, которые все это позволят загрузить работой. Мы ведем индивидуальные переговоры с каждым потенциальным инвестором, - рассказал Сергей Аксенов. - Приходится их уговаривать и давать им персональные гарантии, чтобы они работали в регионе.

На Дону построят новые причалы

В это же время в Ростовской области в связи с растущим экспортом зерна объявлено о планах построить в порту четыре причала. К концу января уже выполнено около 70 процентов проектных работ. Объекты планируется построить в районе промышленной зоны Заречная на левом берегу 3143,3-го километра реки Дон, между нефтяными терминалами ООО "Росмортранс" и Новошахтинского НПЗ. По проекту перевалка суммарно будет составлять около миллиона тонн грузов в год. Компания-инвестор намерена использовать новые мощности при обработке зерновых и генеральных грузов.

Как говорят эксперты, донской регион активно наращивает экспорт зерновых и здесь уже давно заявляли о планах увеличить перевалочные мощности.

- Нынешний сезон отличается спадом экспорта зерна из РФ, так что особого дефицита портовых мощностей нет. Но, как подсчитали специалисты, нам необходимо как минимум в полтора раза увеличить нынешние портовые мощности на юге, поскольку, согласно стратегии развития АПК, к 2024 году необходимо удвоить экспорт сельхозпродукции. В основном речь идет, конечно, о зерне, - говорит редактор Национального аграрного агентства Дмитрий Беляев. - Сегодня портовая инфраструктура ЮФО позволяет вывезти за сезон 55, максимум 60 миллионов тонн зерна. И в особо активные годы перед портом Новороссийска, как я помню, в ожидании своей очереди на перевалку собирались огромные составы, до 600 вагонов. Конечно, на Кубани тоже есть планы ввода в эксплуатацию новых мощностей. В основном речь идет о строительстве глубоководных портов, которые рассчитаны на дальний экспорт. Ростовская же область с ее портами река-море рассчитана на поставки в пределах акватории Черного моря. Но именно здесь сосредоточены все крупнейшие покупатели российской пшеницы.

- Еще несколько лет назад обсуждали проект, по которому турецкие компании хотели строить на Дону несколько перерабатывающих предприятий с собственными причальными стенками. Логика проста: Турция является одним из крупнейших импортеров пшеницы из Ростовской области, при этом большую часть купленного зерна они все равно затем перерабатывают на своих заводах. Была идея построить цеха по переработке здесь же, на берегах Дона. Таким образом турецкие компании могли бы вывозить не сырье, а уже готовый продукт, то есть существенно экономить на логистике. А Ростовская область получила бы не только дополнительные действующие предприятия, рабочие места и налоги, но и "привязала" бы к себе крупных иностранных партнеров, - вспоминает советник президента Торгово-промышленной компании Ростовской области по вопросам АПК Юрий Корнюш. - К сожалению, тогда планы не были реализованы. Но сама идея никуда не делась, насколько мне известно, она прорабатывается сегодня.

А как у соседей

В Краснодарском крае, по информации департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства региона, до 2030 года также планируют реконструировать несколько крупных морских портов. Эту работу будут проводить в рамках проекта "Развитие южного экспортно-импортного хаба". Помимо портов и инфраструктуры предполагается расширить аэропорт Краснодар, возвести новые и модернизировать действующие железнодорожные магистрали и автотрассы. Это позволит обеспечить рост экспорта, увеличить грузо- и пассажирооборот, а также создать более 10,2 тысячи новых высокопроизводительных рабочих мест. К примеру, в Новороссийске построят крупный продовольственный хаб для кратковременного хранения товаров народного потребления, продуктов питания и их комплектации к отправке в магазины розничной торговой сети. Инвестиционный проект представят на форуме в Сочи. Предполагается, что площадь хаба составит около 19 тысяч квадратных метров, а грузооборот оценивается более чем в 1,5 миллиона тонн в год. Общая стоимость проекта - миллиард рублей.