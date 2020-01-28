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28.01.2020 09:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В поход за грантами

Поселения получают до миллиона за качественную работу
Текст: Алексей Гриценко
Российская газета - Экономика Юга России № 16(8070)
В поселке Красный Кут Ростовской области, где живет всего около пяти тысяч человек, за год открыли бизнес 33 индивидуальных предпринимателя. А еще местные власти смогли привлечь в экономику муниципального образования более 200 миллионов рублей инвестиций.

- Мы стремимся к тому, чтобы поселение было самодостаточным. Федеральные трассы (через поселок проходят две автомагистрали) позволяют развивать не только аграрное производство, но и промышленность. В?поселении уже есть или строятся завод высоковольтных опор, цеха для хранения овощей и производства чипсов. За 2018 год в поселении открыли свое дело 33 индивидуальных предпринимателя и создано 103 новых рабочих места, - делится опытом глава администрации Краснокутского сельского поселения Владимир Огнев.

Фото: Кирилл Кухмарь/фотохост-агентство ТАСС
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Активность и эффективность властей и местных предпринимателей отметили грантом в 480 тысяч рублей. Средства направили на закупку 18 тренажеров, которые весной установят на четырех спортивных площадках.

Да и у других муниципалитетов, где власть не сидит сложа руки, а вместе с бизнесом и населением пытается повысить качество жизни, есть возможность заработать грант на свои проекты. На днях правительство Ростовской области наградило лучших.

В номинации "Укрепление межнационального мира и согласия победителем стал поселок Зимовники, в котором живут 18 тысяч человек, причем они представляют 50 разных национальностей. В 2018 году в поселенческом бюджете на развитие межнациональных культурных связей было заложено более 200 тысяч рублей, которые окупились с лихвой: грант за победу составил 1,2 миллиона рублей.

Как рассказал глава администрации Зимовниковского района Олег Ткаченко, на полученный приз купили небольшой трактор и организовали фотозону в поселковом парке. Теперь каждый стремится сфотографироваться и похвастаться в соцсетях лучшим снимком, тем самым прославляя свои поселок и район.

Для администраций многих поселков, где живут около 10 тысяч человек, уличное освещение в вечернее и ночное время - сплошная головная боль. Установка и обслуживание фонарей, ежемесячные платежи за электричество - это большие деньги. В поселке Чертково, находящемся на окраине Ростовской области, на самой границе с Украиной, нашли решение.

Как рассказывает глава администрации Чертковского сельского поселения Татьяна Безгина, суть его проста: партнерство. Инициативные группы жителей закупают два-три светильника для своего участка улицы, столько же из местного бюджета добавляет администрация, которая проводит монтаж и подключение светильников к электросетям. По этой системе уже установлено более 600 светильников, в итоге улицы стали светлее. Эта практика тоже получила признание на уровне региона.

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