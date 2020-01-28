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28.01.2020 19:07
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

На Кубани из женщины извлекли забытую врачами струну длиной 40 см

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Фото: Антон Вергун/РИА Новости Фото: Антон Вергун/РИА Новости
Фото: Антон Вергун/РИА Новости

На Кубани врачи извлекли из 28-летней пациентки 40-сантиметровую стальную струну, забытую другими медиками во время предыдущей операции. Тонкий стальной жгут двигался в сосуде женщины и почти дошел до сердца, однако хирурги вовремя его извлекли.

Фото: iStock
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О произошедшем инциденте сообщили в Минздраве Краснодарского края.

28-летняя пациентка обратилась в Городскую клиническую больницу № 3 Краснодара с жалобами на боли в левой паховой области. Для того чтобы поставить диагноз, женщине выполнили ультразвуковое дуплексное сканирование вен системы нижней полой вены, эхокардиографию сердца, а также рентген-контрастную КТ-ангиографию. Полученные результаты удивили врачей - в организме женщины "было выявлено нефиксированное металлическое инородное тело, начинающееся от бедренной вены и продолжающееся до полости правого предсердия". Другими словами, металлическая струна проходила внутри сосуда через весь организм и почти достигала сердца.

Как пояснили корреспонденту "РГ" врачи Городской клинической больницы № 3, стальной жгут мог попасть в тело пациентки, предположительно, во время предыдущей операции.

- Современное оборудование, поставленное в рамках нацпроекта "Здравоохранение" позволило выявить точную локализацию и распространение инородного тела, учитывая его постоянное движение с током крови, и тем самым выполнить данное вмешательство с минимальной инвазией, - сообщили в Минздраве Краснодарского края.

В итоге операции, стальную струну удалось все-таки вытащить из тела пациентки. Длина этого жгута, по словам врачей, составила более 40 сантиметров. Сама женщина после хирургического вмешательства чувствует себя хорошо и ее здоровью больше ничего не угрожает.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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