В Берлине завершилась 85-я международная выставка-ярмарка продовольственных товаров и сельского хозяйства "Зеленая неделя-2020" (International Green Week). Экспозиция России стала одной из самых крупных. Активное участие нашей страны в главной мировой выставке продовольствия говорит о том, что федеральные власти действительно видят Россию будущего аграрной сверхдержавой. По данным ООН, производство продуктов питания в перспективе ближайших 30 - 40 лет не поспевает за ростом населения планеты. А это значит, что спрос на сельхозпродукцию, равно как и мировые цены на продовольствие, будет расти. Как говорят опрошенные эксперты, больше всего на этом смогут заработать Краснодарский край и Ростовская область. Эти регионы не только являются главными агропроизводителями, но и имеют самые перспективные порты, откуда продукцию можно экспортировать практически на все континенты.

Ростовская область привезла на "Зеленую неделю" более 50 компаний. Губернатор Василий Голубев лично встречался с гостями форума и принимал участие в подписании важных инвестиционных соглашений. Среди заметных проектов - строительство крупнейшего в мире завода по производству льняного масла в Азовском районе. Это совместный проект донской компании "Астон" и бельгийской АСВА. По словам экспертов, он логично вписывается в стратегию развития отечественного агропрома. Согласно планам нового федерального проекта "Экспорт продукции АПК", к 2024 году отгрузки сельхозпродукции из Ростовской области вырастут до 7,7 миллиарда долларов. Регион не просто увеличит выпуск продукции и выручку, но и расширит ассортимент товаров. Если сегодня значительную долю дохода обеспечивает зерно, то через несколько лет должна повыситься доля продуктов переработки: мяса, растительного масла, рыбы, кондитерских изделий и так далее.

Внимание прессы привлек и проект испанской компании, производящей бекон. Часть соглашений касалась производства оборудования для сельхозтехники и компонентов сельхозпроизводства, строительства новых теплиц. При этом глава региона представил иностранцам свое видение дальнейшего развития АПК региона и пригласил их в перспективные, стратегические сферы донского АПК: строительство заводов глубокой переработки зерна, развитие пищепрома и животноводства. Особенно важна для Дона молочная индустрия.

- В последнее время в регионе молочное животноводство набирает обороты, строятся новые фермы. Это актуальная сфера, - заметил Василий Голубев.

Кубанские производители тоже нацелены на расширение экспорта. Причем ключевым продуктом региона в этом году стало вино. Вместо традиционного каравая и соли посетители стенда могли продегустировать продукцию "Усадьбы Дивноморское", "Фанагории" и "Кубаньвина". Как известно, Краснодарский край - крупнейший производитель вина и винограда. За пять лет экспорт винодельческой продукции вырос более чем в четыре раза. Напитки поставляют уже в 19 стран мира. В прошлом году регион впервые вышел на рынок Германии. Как сказал глава региона Вениамин Кондратьев, сейчас немцы рассматривают другие предложения от кубанских производителей. На выставке были представлено местное сгущенное молоко, сыр, кондитерские изделия, чай. Специалисты считают, что все это товары с высоким экспортным потенциалом.

Правда, по словам некоторых экспертов, не стоит сильно обольщаться перспективами экспорта в Европу. Некоторое политическое напряжение, кстати, почти не сказывается на деловых контактах. Но сам по себе продовольственный рынок Европы насыщен, и местные производители будут пытаться оградить себя от новых конкурентов. Однако в России есть огромное количество новых потенциальных рынков сбыта. Например, крайне перспективными направлениями специалисты называют Азию - не только КНР, но и такие быстроразвивающиеся страны, как Индонезия, Филиппины или Вьетнам. В последние годы российские экспортеры, например, начали поставки зерна в некоторые африканские страны, а Астраханский госуниверситет продал в Эфиопию свою технологию разведения пресноводной рыбы (соседние страны тоже выразили желание купить эту программу). Экспорт образования и технологий вообще считается самой перспективной сферой экономики в XXI веке.

Прямая речь

Сергей Левин, заместитель министра сельского хозяйства РФ:

- За пять лет с момента введения санкций Россия перешла от импортозамещения к экспортной модели развития АПК. За последние 10 лет производство сельхозпродукции в России выросло более чем в два раза, что позволяет поставлять значительные объемы продовольствия на мировой рынок. В прошлом году экспорт сельхозпродукции составил более 25 миллиардов долларов, по сравнению с 2000 годом он вырос почти в 20 раз. При этом потенциал прямых поставок немецкого продовольствия на российский рынок исчерпан. Перспективой может стать привлечение немецких инвестиций в производство продукции в России для экспорта в третьи страны.