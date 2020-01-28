Жительница Ростовской области Инна Яцко открыла успешный бизнес в США. Но, реализовав себя за океаном, заскучала. Тоска по Родине и усталость от удручающего американского благополучия заставили ее плюнуть на все и вернуться в Россию. Инна поселилась в донской глубинке и снова практически с нуля открыла в маленьком городке Пролетарске производство обуви ручной работы. Сейчас ее продукцию заказывают даже российские звезды, и Инна ничуть не жалеет о возвращении. По ее словам, в России и жить, и вести бизнес намного интереснее, чем в США.

Без языка

Инна встречает нас на складе, где сама просматривает упаковку. Потом проводит небольшую экскурсию по производству, как-то легко и играючи, с улыбкой отдавая распоряжения и решая проблемы. Извиняется, что нет на работе мужа и партнера по бизнесу: он сейчас в очередной командировке. Потом рассказывает свою необычную историю. В Америку Инна попала "за компанию". Во время учебы в вузе подружилась с однокурсницей, которая собиралась к жениху в США. Но одной отправляться за океан было страшно, и девушка предложила Инне поехать вместе с ней. Несмотря на то что Инна практически не знала английского, она смогла подготовиться к собеседованию в посольстве. Узнала список возможных вопросов, вызубрила ответы. Собеседование прошло как во сне, но вполне успешно.

Однако радость оказалась преждевременной. Когда Инна искала работу в Штатах, ей страшно мешало незнание языка. Даже если удавалось правильно заполнить анкету, эмигрантка проваливалась, едва дело доходило до разговора с работодателем. Инна попыталась устроиться на должность помощника официанта бассера, которому не нужно разговаривать с клиентами, но и тут ее постигла неудача. Повезло в городе Аспен (штат Колорадо), известном своими горнолыжными курортами. Здесь эмигрантку решила взять на работу китаянка, которая сама недавно переехала в США и открыла закусочную.

- Я пришла на собеседование с подругой. Она сидит сзади, а я пытаюсь разговаривать с потенциальным работодателем, изо всех сил делаю вид, что все понимаю, говорю невпопад "йес", "ноу". Хозяйка видит все это и через меня обращается к моей подруге: так, мол, и так, объясни Инне, что я жду ее завтра в 8.00. Потом я нашла вторую работу в ресторане, потом - третью в маленькой кафешке-магазинчике спортивно-развлекательного комплекса. А когда в этом кафе сменился хозяин, мне пришлось выполнять практически всю его работу, настолько он оказался безалаберным. В конце концов, я стала там менеджером, - вспоминает Инна.

Примерно в то же время она познакомилась с будущим супругом Сергеем, приехавшим в США из Молдавии. Вдвоем они решили выкупить бизнес у хозяина кафе-магазина. Владелец назвал сумму - 40 тысяч долларов. А у Инны и Сергея оказалось только 20 тысяч. Началась торговля. Инна отказалась от фудтрака, прилагаемого к торговой точке, и смогла договориться о цене 23 тысячи долларов. Недостающую сумму взяли в долг. Инна активно влилась в работу, заказала новый товар и перезапустила бизнес. Выручка увеличилась втрое, и уже за первые пару месяцев удалось вернуть долг. Инна и Сергей благополучно пережили кризис. Но ожидаемого удовлетворения не было.

Домой

- Я отчетливо поняла, что все это время безумно тосковала по России. Скучная и предсказуемая до мелочей жизнь в Америке угнетала. Это ощущение трудно объяснить. Мама в России никак не могла понять, почему мы хотим уехать оттуда, где нам спокойно живется. А нас тянуло к настоящей жизни. Понимаете, в России у меня было много "хочунчиков", а там не хотелось вообще ничего. Было все равно, какую косметику купить, не хотелось красиво одеваться, потому что этого никто не оценит. Обычной моей одеждой были кепка, майка и лосины. Если я надевала что-то более яркое и вставала на каблуки, то окружающие начинали воспринимать меня как белую ворону. Люди вокруг считали, что я сошла с ума, спрашивали, что случилось. Интересовались, не день ли рождения. Ну вот так там живут. Женщины утром приходили ко мне в кафе не расчесанными после сна и даже в пижамах. Давило отсутствие вывесок на родном языке. Да и вообще, если человек не вырос в Америке, он себя чувствует там чужим. В этом признаются практически все эмигранты из России, - объясняет бизнесвумен.

Вернувшись на родину, Инна с мужем купили квартиру в Ростове и решили попробовать себя в бизнесе, который был интересен обоим. Они задумали выпускать качественную обувь ручной работы под собственным брендом.

Сергей изучил новое дело, поработав на нескольких ростовских фабриках и в Молдавии. После этого вернувшиеся эмигранты пришли к выводу о том, что налаживать процесс производства нужно по-своему.

- Мы присмотрелись к фабрикам. Там из-за нормы выработки возникали постоянные конфликты и негатив. Строить бизнес в такой атмосфере не хотелось. Да и обувь, которую делают в таких условиях, не отличалась высоким качеством. К тому же мы понимали, что к нам на работу будут устраиваться люди с тех же фабрик и работать они будут так, как привыкли. И пить тоже будут, и ругаться матом. Ну сложно перевоспитать человека с уже сложившимся характером и привычками. Лучше набирать новых людей и учить их с нуля. К тому же сам Ростов сильно разочаровал. У нас здесь, как и в Америке, не было ни друзей, ни родственников. Мне не нравилось, что нужно тратить два часа времени, чтобы по пробкам приехать в гости к знакомым из одного района города в другой. И непонятно было, почему живущие в одном подъезде люди даже не здороваются друг с другом. В общем мы обосновались в моем родном Пролетарске, - рассказывает Инна.

Продавцы радости

Я пытаюсь найти скрытый смысл организации производства в глубинке. Дешевая рабсила? Дешевая аренда?

- Аренда действительно обходится дешевле, а вот зарплата у нас не меньше, а возможно, и больше, чем в Ростове, - говорит Инна. - Если нужны ответственные специалисты и высокое качество продукции, на зарплате экономить нельзя, иначе обувь получится тяп-ляп. И потом, я очень люблю и уважаю своих сотрудников. Например, я прекрасно осознаю, что от труда нашей уборщицы зависит наше здоровье. Поэтому она здесь - уважаемый человек. Наши продавцы тоже важные люди. Это ведь продавцы радости. Они лучше всех знают, как подобрать обувь покупателю и подарить ему положительные эмоции. А наши сапожники? Это ж настоящие герои! Знаете, как они тянут заготовку? Да у них жилы надуваются. Это очень трудная работа. Недавно к нам устроились на работу супруги. У нее раньше была зарплата 6000, у него - 15000 рублей. А в семье - двое детей. Теперь и муж и жена получают по 30 000 - 40 000 рублей. У них появилась уверенность в будущем. Они сами изменились и даже детей воспитывают по-другому, - рассказывает Инна.

Отношение к сотрудникам сразу бросается в глаза. Работники и хозяйка общаются друг с другом на ты. Под перестук обувных молотков, шум станков и швейных машинок и клацанье компьютерных клавиш они непринужденно подшучивают друг над другом, вместе пьют кофе. При этом доброжелательная, почти семейная атмосфера ничуть не мешает рабочему процессу.

Инна вспоминает, что все начиналось с небольшой мастерской, в которой работали всего четыре человека, и маленького съемного помещения без отопления. Но производство постепенно расширялось. По мнению предпринимательницы, главное отличие бизнеса в Америке и России заключается в том, что российскому предпринимателю проще найти незанятую или не полностью занятую нишу и развернуться. Именно эта свобода и грандиозные перспективы привлекают. Хотя, конечно, и трудностей хватало.

- Мы старались продумывать весь риск, но, конечно, все предусмотреть невозможно. Был, например, момент, когда мы пошили крупную партию обуви на 300 тысяч рублей, звоним партнеру, а он говорит, что передумал ее покупать. А для нас тогда это были огромные деньги. Потом звоним другому партнеру. Трубку берет его жена и говорит, что супруг умер. И как быть? Деньги потрачены, огромная партия товара зависла на складе. Я тогда активно подключилась с оптовых продаж на розницу. Выкрутились, - говорит Инна.

Туфли на заказ

В тяжелые времена раскрутиться бизнесу помог нестандартный прием. Инна сфотографировала свою красиво расставленную продукцию, выложила снимки в соцсети и обратилась к российским звездам.

- Я писала им письма. Нет, вовсе не жалостливые о том, как нам сложно, а наоборот, о том, какие мы крутые, как, будучи российскими производителями, выпускаем классную обувь, способную конкурировать с известными фирмами. И о том, что о нас никто не знает, потому что на рекламу нет денег. Откликнулась Эвелина Бледанс. Написала, что ей понравилась обувь, попросила прислать две пары. Отправили ей посылку. Она сделала фото, выложила на своей странице и рассказала о нас. И сразу же пошел шквал заказов. Месяца два мы без перерыва шили обувь для клиентов после того поста. Заработали денег, в том числе и на рекламу. Потом нам начали писать сами звезды. И уже мы старались выбирать известных личностей для сотрудничества. Ориентировались на тех, кто больше популярен. Это сработало.

Сейчас на обувном предприятии трудятся 60 человек. Несмотря на это, Инна активно участвует в процессе. Проверяет, пакует, общается с клиентами, продает...

- И так будет всегда. Я понимаю, что, как только я уйду, все начнет рушится. В работе, причем в настоящей созидательной работе, надо принимать участие постоянно. А то знаете, есть много таких, кто делает "московский бизнес". Люди соберутся, посовещаются, поставят задачи, проведут анализ, нарисуют графики, пройдут тренинги, убьют на это кучу времени, а?дело не сделают.

Обувные хитрости

- Сейчас многие производители используют ненатуральные материалы, но их научились делать так, что комар носа не подточит, - рассказывает Инна. - Однако российские производители, как правило, стараются работать с настоящей кожей. Хотя недавно мы наткнулись на такую хитрость: производитель верх делает из кожи, а внутрь ставит кожзам. Непрофессионал этого даже не заметит.

Брак обуви можно распознать сразу. Нужно надавить в местах склейки с подошвой. Если появляется хотя бы маленькая трещинка, то в нее будет попадать вода, а со временем появится дырка. Литую подошву могут позволить себе только огромные фабрики. Но и у нее есть минус. Пресс-форма для подошвы очень дорогая, поэтому получается много однотипной обуви. Кстати, найти хорошую подошву сейчас самая большая проблема.

У производителей обуви ручной работы имеются свои преимущества. Они гораздо ближе общаются с клиентом и лучше его понимают. У крупных фабрик, торгующих оптом, практически нет обратной связи с потребителем, они ориентируются только на количественные показатели и не знают, как будет носиться подошва, как клиент воспримет бахрому. И вообще есть много таких "как". А мы, например, запускаем новую модель и тут же в течение месяца при необходимости ее переделываем. Потому что сразу от первого же клиента идет предложение или претензия, которую мы слышим. Хотя прежде чем выпустить модель, ее примеряют десять разных людей, и мы дорабатываем то, что нужно.

Производители небольших партий обуви ручной работы не боятся экспериментировать. Например, мы выбиваем на коже тигровый, питоновый, леопардовый принт. Экспериментируем с высотой каблука. Пробовали от 4 до 12 сантиметров, чтобы понять, какой каблук больше нравится женщинам. Оказалось, лучше всего раскупают обувь с каблуком 5-6 сантиметров.