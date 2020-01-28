Суд Севастополя признал мошенничеством продажу комнат в самострое

Севастопольский городской суд признал мошенничеством продажу комнат в многоквартирном доме, построенном на участке для индивидуального жилого строительства (ИЖС). Решение основано на том, что покупательницу ввели в заблуждение, убедив, что она без проблем сможет оформить право собственности на такую недвижимость.

"РГ" писала о проблеме в статье "Однушка за миллион" в номере от 9 апреля 2019 года. Пользуясь лазейками в законодательстве, застройщики возводят на участках для ИЖС многоквартирные жилые дома и продают в них доли под видом квартир. При этом люди зачастую не знают, что такой дом могут признать самостроем и снести. Они оказываются заложниками правовой коллизии и годами не могут оформить право собственности на жилье.

Как рассказали в пресс-службе суда, уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество) в отношении местной жительницы Анны Манзюк было ранее рассмотрено Ленинским районным судом Севастополя, который признал фигурантку виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы на четыре года условно с трехлетним испытательным сроком. Женщина и ее адвокат подали апелляционные жалобы.

Из материалов дела известно, что в августе 2016 года Манзюк нашла покупательницу для двух комнат в строящемся доме по улице Университетской, 20/9. При этом обвиняемая знала, что застройка ведется с нарушением целевого назначения земельного участка, без разрешения на выполнение строительных работ.

- Манзюк сообщила потерпевшей заведомо ложные сведения о том, что простое товарищество "Добрые соседи" ведет строительство дома на законных основаниях, - рассказали в пресс-службе.

После подписания договора мошенница получила оплату 2,7 миллиона рублей и распорядилась деньгами по своему усмотрению.

Обвиняемая убедила покупательницу, что ей принадлежат доли от общего имущества ПТ "Добрые соседи", соответствующие праву на получение в собственность двух комнат, которыми она вправе распоряжаться до окончания строительства. Она заверила, что после ввода дома в эксплуатацию новая хозяйка сможет оформить право собственности на себя.

На самом деле женщина купила не комнаты, а долю в кооперативе. При этом продавец скрыла тот факт, что дом считается самовольной постройкой, а правительство Севастополя обратилось в суд с иском о сносе. То есть покупательница не сможет реализовать приобретенное право.

- Манзюк ввела в заблуждение потерпевшую об условиях заключения договора уступки долей, - отметили в суде.

Севастопольский городской суд оставил приговор без изменения. Решение суда вступило в силу.