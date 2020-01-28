В Азове разгорелся нешуточный спор по поводу законности продажи городской администрацией большого земельного участка на улице Победы домохозяйке. После жалобы общественников сразу два надзорных органа - областная и Ростовская межрайонная природоохранная прокуратура внесли мэрии представление об устранении нарушения закона. Общественники ждут также ответа от Генеральной прокуратуры РФ.

Предыстория нашумевшей сделки такова: в прошлом году городские власти предоставили официально нигде не работающей жительнице Азова в долгосрочную аренду, а через два месяца и в собственность (по договору купли-продажи) земельный участок для сельскохозяйственных нужд площадью 17,7 гектара по цене всего лишь чуть более 337 тысяч рублей.

Новый собственник вскоре изменил разрешенный вид использования этой территории с инженерными коммуникациями под индивидуальную жилищную застройку и стал продавать ее, разбив на более мелкие участки, по три тысячи рублей за квадратный метр. Надпись на баннере на бетонном заборе, окружающем территорию, информирует, что здесь будет жилой комплекс "Петровский парк".

Представители городской общественности увидели в сделке мэрии с домохозяйкой признаки коррупции. Дело в том, что часть проданного участка относилась к зоне городских лесов и природных ландшафтов. Кроме того, как считают в общественной организации "Набат", которая обратилась с жалобой в прокуратуру, покупательница изначально не собиралась использовать участок как объект сельскохозяйственного назначения. Общественники выражают сомнение в правомерности изменения категории земли "под жилую застройку".

"По генплану Азова территория все еще относится к городским лесам, и сведения об этом содержатся на официальном сайте администрации города", - написано в обращении в надзорный орган.

Также в НКО уточнили, что сейчас там ведется активная вырубка леса без разрешительной документации.

Кроме того, "участок с потенциальной стоимостью 150 миллионов рублей был продан за символические 300 тысяч", - подчеркнули общественники в письме в Генеральную прокуратуру РФ.

Реакция адресатов не заставила себя долго ждать. Изучив вопрос, областная и Ростовская межрайонная природоохранная прокуратуры вынесли администрации Азова представления об устранении нарушения закона. Природоохранная прокуратура также обратилась в азовскую полицию по факту незаконной вырубки деревьев на улице Победы. Что же выяснили надзорные органы? Оказывается, до аренды и последующей продажи земельного участка он находился в трех территориальных зонах, а действующим законодательством запрещено образование земельных участков в нескольких территориальных зонах, он должен находиться в одной, и пересечение границ не допускается. Более того, эта земля вообще не могла быть предоставлена в собственность физическому лицу, так как ее основная часть располагалась в городских лесах.

Прямая речь

Игорь Симаков, экс-депутат Азовской городской думы (шестого созыва):

- В прошлом году я участвовал в депутатском заседании, на котором прошло голосование об изменении границ участка городских лесов на улице Победы. К пояснительной записке депутатам прилагалась графическая схема. Но было непонятно, что она иллюстрирует. Тогда можно было подумать, что рисунок был прикреплен ошибочно. Кроме того, был указан иной адрес и размер участка. На момент рассмотрения не было информации, что территория будет отчуждаться, тем более под ИЖС. Мы не знали, что там уже шла вырубка леса. А потом решение думы стало основанием для отчуждения земельного участка: якобы депутаты вывели его из одной зоны и перевели в другую, где теперь можно строить индивидуальные дома. Считаю это жульничеством, видна схема вывода и продажи земель по смешной, заниженной цене. Такое у нас уже происходило, после чего директор департамента земельных отношений находится под уголовным преследованием.

Комментарий

Игорь Дзюба, управляющий делами администрации Азова:

- В мае 2018 года поступило заявление от Мирошниченко М.Ю. о предоставлении в аренду земельного участка под принадлежащим ей объектом капитального строения. В соответствии с Земельным кодексом после прохождения предусмотренных законодательством процедур между департаментом имущественно-земельных отношений и собственником капстроения был заключен договор аренды участка и потом зарегистрирован. В августе от Мирошниченко поступило заявление о предоставлении в собственность на возмездной основе арендуемой земли. Закон давал ей на это исключительное право. Департамент заключил с ней договор купли-продажи, запись о регистрации внесена в ЕГРН. В соответствии с картой градостроительного зонирования весь участок в районе улицы Победы до границ улицы Южной определен как территориальная зона природного ландшафта. Ростовской межрайонной природоохранной прокуроре предоставлены документы, свидетельствующие об отсутствии нарушения действующего законодательства.