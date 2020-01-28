В Крыму серийный педофил осужден на 17 лет колонии

Кировский районный суд приговорил к 17 годам лишения свободы крымчанина, совершившего серию преступлений сексуальной направленности против малолетних детей. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК по Республике Крым.

По версии следствия, с июня 2011 по август 2015-го пьяный мужчина заманивал к себе в гости соседскую девочку и совершал в отношении нее изнасилование и насильственные действия сексуальной направленности. Первое преступление было совершено, когда ребенку было пять лет. В дальнейшем, чтобы скрыть свои злодеяния, преступник запугивал девочку и угрожал ей расправой, если она расскажет о произошедшем родителям.

С осени 2016 года маньяк переключился на другую соседскую девочку, которой в тот момент было восемь лет. Насильственные действия сексуального характера в отношении этого ребенка он совершал почти два года.

- Мама одной из девочек, которая все же рассказала родителям о страшных фактах, обратилась в правоохранительные органы, - сообщили в пресс-службе СК. - Сотрудники Кировского межрайонного следственного отдела ГСУ СК по Республике Крым провели тщательное расследование уголовного дела. Выявлены и собраны доказательства дополнительных эпизодов преступной детальности обвиняемого против половой свободы несовершеннолетних.

Свою вину в совершенных преступлениях злоумышленник признал полностью. Суд счел собранные следствием доказательства достаточными и признал жителя Кировского района виновным в совершении изнасилования и насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних (пункт "б" части 4 статьи 131, пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ). Педофил приговорен к 17 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и с дальнейшим ограничением свободы сроком на два года.