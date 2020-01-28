По предварительным данным министерства сельского хозяйства Крыма, за 2019 год в республике произвели около трех тысяч тонн кондитерской продукции. Это на 0,03 процента больше, чем в 2018-м. Наибольшая доля приходится на мучные изделия (печенье, пряники), довольно скромные показатели у производителей шоколада. Но, по прогнозам, с каждым годом объем и ассортимент выпущенного на полуострове шоколада будет расти, в том числе и благодаря авторскому шоколаду.

- Кондитерское производство в Республике Крым развивается достаточно динамично. Сладости производят на фабриках, в цехах и пекарнях. В магазинах представлен широкий ассортимент печенья, тортов, пирожных, мармелада, карамели, десертов и желе. Их вкус и качество славится далеко за пределами нашего региона, - отмечает министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

"Кондитерка" на полуострове составляет одну из наиболее крупных товарных групп в структуре оптовой торговли - 28,2 процента. По подсчетам маркетологов, оборот рынка сладостей в регионе - более пяти миллиардов рублей.

В Крыму в 2017 году крупнейший производитель шоколадных конфет с полувековой историей, Симферопольская кондитерская фабрика, объявлена банкротом. Вместе с тем в регионе стали появляться небольшие предприятия, изготавливающие конфеты на профессиональном оборудовании. Вот уже пять лет в поселке Октябрьском в Красногвардейском районе успешно работает семейная кондитерская фабрика.

- Мы изучили рынок и предпочтения покупателей. Было принято решение создать новый крымский бренд, который с гордостью можно было бы противопоставить конкурентам как на рынке РФ, так и за рубежом, - рассказывает директор фабрики Инна Фадеева.

Предприятие реализует продукцию через розничные точки, а с этого года начали активно сотрудничать с крупными сетями. Но, к сожалению, по словам предпринимателей, не все крымские супермаркеты заинтересованы в работе с местными производителями.

- Идейным вдохновителем и реализатором проекта был мой супруг. Совместная работа с технологами и шоколатье позволила создать интересные вкусовые сочетания. А все начиналось с изготовления угощений для домочадцев, потом для гостей, а теперь для всех сладкоежек Крыма и России, - говорит Инна Фадеева.

Так хобби переросло в успешный бизнес. Семья подготовила и защитила бизнес-план и получила грант от правительства.

- Для меня было важно, чтобы производство находилось именно в Октябрьском. Мечта детства, чтобы поселок снова стал процветающим! Были трудности с подбором персонала, ведь, как известно, у нас в регионе не выпускают специалистов. Но сотрудники быстро всему научились, - говорит Инна.

На сегодняшний день ассортимент включает в себя девять наименований конфет, которые привлекают покупателей необычными названиями: "Вежливые конфеты", "Крымская весна", "Антисанкционные", "Крымчанка", "Путятишна", "Крымский огонек" и другие.

- Каждая конфета у нас со смыслом. Например, "Вежливые" - в них начинка напоминает традиционную советскую "Белочку", которую так любят наши защитники Отечества. "Крымская весна" у меня ассоциируется с цветением миндаля, который как раз входит в состав этих конфет, - говорит Инна Фадеева.

В Крыму несколько десятков индивидуальных предпринимателей создают шоколад ручной работы по авторским рецептам. Это натуральные конфеты с орехами, сухофруктами и медом. Они пользуются спросом у людей, придерживающихся здорового образа жизни. Кстати, в ассортименте шоколатье есть конфеты и для сыроедов.

- В своей работе мы стремимся к творчеству, пробуем новые сочетания. Возвращаемся к традициям шоколадоварения: раньше в конфетах использовали патоку, кленовый сироп и мед, а не химические наполнители, - говорят мастера.

Павел Сизов постигал премудрости создания кондитерских шедевров в академии шоколада в Москве, теперь на мастер-классах обучает этому всех желающих.

- Мне довелось поработать и на шахте, и в ресторане помощником шеф-повара, - рассказывает Павел. - Работа в ресторане - интересная и творческая, начинал я обычным поваром.

Обучение в академии шоколада Павел прошел в 2014 году. Через несколько лет он с партнером открыл кондитерскую студию в Симферополе.

По наблюдению Павла, еще в 2016 году крымчане мало интересовались шоколадными конфетами ручной работы и мастер-классами по их изготовлению. Сейчас этот продукт востребован благодаря тому, что появились люди, которые занимаются этим профессионально, с каждым годом растет качество и ассортимент авторских конфет. Проявляют интерес к этим сладостям рестораны и кофейни, они хотят сотрудничать с шоколатье.

- Крымчане - консерваторы, они предпочитают классические, привычные для них конфеты. К новым сочетаниям вкусов относятся настороженно. Но все-таки с каждым годом все больше людей готовы пробовать что-то новое. Например, о сочетании грейпфрута и бергамота я узнал от француза, и крымчанам такие конфеты пришлись по вкусу, - отмечает Павел.

По словам предпринимателей, шоколадное производство - бизнес сезонный: летом продажи падают, а зимой и весной растут. Пик спроса приходится на Новый год, 23 Февраля и 8 Марта.

Кстати

По данным Росстата, потребление кондитерских изделий в России составляет 24,5 килограмма в год на человека. При этом продолжает меняться структура в пользу более дорогого шоколада и шоколадных кондитерских изделий. Если в 2017 году потребление шоколада и шоколадных кондитерских изделий было на уровне 5 килограммов в год на человека, то в 2018-м оно составило 5,1 килограмма.