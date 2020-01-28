В Ростовской области убили депутата и его жену

В Зернограде в собственном доме убит депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах региона.

В пресс-службе регионального СК уточнили, что на месте происшествия также обнаружено тело его супруги. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). В ведомстве уточнили, что на телах были обнаружены рубленые раны. На месте работают криминалисты.

В областном заксобрании подтвердили информацию о смерти Андрея Алабушева и его супруги. Как говорится в сообщении, они "трагически погибли". Депутаты заксобрания выразили свои соболезнования родственникам.

Как сообщает РИА Новости, тела обнаружил водитель Алабушева. Депутат приехал домой на обед и отпустил водителя, поручив вернуться через определенное время. Когда тот приехал обратно, чтобы отвести чиновника на работу, Алабушев из дома не вышел. Подождав, водитель зашел в дом и нашел их тела. По предварительной информации источника "Интерфакса", супругов могли убить в ходе ограбления.

Андрей Алабушев возглавлял ВНИИ зерновых культур имена Калиниченко. Ему было 64 года. Был специалистом в области земледелия и растениеводства, активно участвовал в аграрной политике региона. Под его авторством вышли 228 научных трудов, в числе которых семь монографий и 20 книг.