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28.01.2020 18:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ростовской области убили депутата и его жену

Текст: Марина Бровкина (Ростов-на-Дону)

В Зернограде в собственном доме убит депутат Законодательного собрания Ростовской области Андрей Алабушев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах региона.

Фото: Валентин Ерошин/ТАСС
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В пресс-службе регионального СК уточнили, что на месте происшествия также обнаружено тело его супруги. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). В ведомстве уточнили, что на телах были обнаружены рубленые раны. На месте работают криминалисты.

В областном заксобрании подтвердили информацию о смерти Андрея Алабушева и его супруги. Как говорится в сообщении, они "трагически погибли". Депутаты заксобрания выразили свои соболезнования родственникам.

Как сообщает РИА Новости, тела обнаружил водитель Алабушева. Депутат приехал домой на обед и отпустил водителя, поручив вернуться через определенное время. Когда тот приехал обратно, чтобы отвести чиновника на работу, Алабушев из дома не вышел. Подождав, водитель зашел в дом и нашел их тела. По предварительной информации источника "Интерфакса", супругов могли убить в ходе ограбления.

Андрей Алабушев возглавлял ВНИИ зерновых культур имена Калиниченко. Ему было 64 года. Был специалистом в области земледелия и растениеводства, активно участвовал в аграрной политике региона. Под его авторством вышли 228 научных трудов, в числе которых семь монографий и 20 книг.

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