Туристов, приезжающих в Севастополь на несколько дней и останавливающихся в отелях, оказалось в пять раз меньше тех, кто приезжает на однодневную экскурсию. В результате бюджет недополучает доходы, а инфраструктура быстро изнашивается, считают в городском правительстве. Решение проблемы представители власти и бизнеса искали на стратегической сессии, посвященной развитию туризма.

По словам вице-губернатора Севастополя Марии Литовко, в 2019 году турпоток в город-герой составил более 500 тысяч человек, что на 30 тысяч больше, чем в 2018-м. А музеи и туристические объекты за год посетили более 2,5 миллиона человек. В основном это туристы, которые живут в других районах полуострова, а в Севастополь едут на один день, чтобы побывать в популярных местах.

Так, два самых крупных музея города в прошлом году приняли 1,3 миллиона экскурсантов. Херсонес Таврический посетили более 750 тысяч человек, а Севастопольский военно-исторический музей-заповедник - более 500 тысяч.

- Наша задача - продолжать диверсификацию. Не повышать существенно число экскурсантов, которые приезжают на один день, а увеличивать поток ночующих туристов, - считает Мария Литовко. - Это важно, потому что чем больше однодневных туристов, тем быстрее изнашивается инфраструктура, а доходов город получает в три-четыре раза меньше, чем от гостей, которые живут несколько дней.

"Многодневные" туристы платят за проживание, больше тратят на питание, посещают культурные мероприятия, в отличие от тех гостей, которые приехали просто на экскурсию. Чтобы ситуация изменилась, надо навести порядок с объектами размещения. Большинство малых отелей продолжают работать нелегально. Они были построены на садовых и дачных участках. И, чтобы выйти из тени, требуется изменить вид разрешенного использования земли, но пройти эту процедуру пока никому не удается.

По данным пресс-службы правительства Севастополя, официально зарегистрировано 185 коллективных средств размещения, в которых насчитывается почти семь тысяч номеров. А по оценке предпринимателей, их в три-четыре раза больше. Как рассказала "РГ" представитель общественной организации малых отелей Крыма и Севастополя "Союз гостеприимства" Ирина Корда, с учетом нелегальных объектов в Севастополе насчитывается около 650 отелей.

Кроме этого, есть еще нелегальные экскурсоводы и экскурсионные бюро. Как правило, нелегалы не заботятся о репутации, а их услуги низкого качества, что бросает тень на весь турбизнес региона и отпугивает гостей.

- Есть вынужденные и убежденные нелегалы, и должны быть, соответственно, две стратегии работы с ними, - говорит Корда. - Вынужденные работают при отсутствии необходимых нормативно-правовых актов. Мы просим принять порядок предоставления мест краткосрочного пребывания. Без него почти 100 процентов малых объектов размещения оказались в нелегальном положении. Точно так же нужен порядок предоставления экскурсионных услуг.

Представители отрасли считают, что с началом действия закона о самозанятых многие захотят легализоваться, поэтому должна быть подготовлена простая и понятная процедура, которую властям предложили сами предприниматели.

Они также попросили создать реестры "белых" и "черных" объектов размещения и экскурсионных фирм, чтобы стимулировать предпринимателей выходить из тени.

- Каждый объект в реестре получает "туристический ID" (идентификационный код). Его можно размещать на своем сайте, на дверях отеля, на автобусах и бейджах экскурсоводов, - рассказывает Корда. - Такой ID будет щитом для легально работающего объекта. При его отсутствии начнутся проверки полиции и контролирующих органов. В этом вопросе нас поддержали правоохранители.

С 2017 года правительство города формирует туристический реестр, однако за полтора года в него внесено только 50 отелей, четыре экскурсионных бюро и 35 экскурсоводов. Предприниматели объясняют, что раньше боялись оказаться в списке, чтобы не навлечь на себя дополнительные проверки.

- Одна из удачных идей - реестр недобросовестных поставщиков туристических услуг. Подумаем, как ее реализовать, - говорит Мария Литовко, - чтобы привлекать контрольно-надзорные органы и донести до туристов, что связываться с нелегальными объектами не стоит. Будем помогать тем, кто хочет работать легально, платить налоги и заинтересован в повышении качества услуг.

По словам Литовко, легальные объекты туристической инфраструктуры будут объединены на одном портале, который сейчас разрабатывают. Планируется, что там же появится возможность бронирования номеров и заказа экскурсий.

Тем временем

Чтобы гости хотели дольше оставаться в Севастополе, нужна удобная транспортная инфраструктура, считают бизнесмены. С открытием Крымского моста вырос поток автотуристов, а с началом полноценного движения по трассе "Таврида" в конце 2020 года их станет еще больше. Однако город уже сейчас перегружен транспортом.

- Нужны перехватывающие парковки на въезде в город, где можно оставить машину, пересев на туристический транспорт, - говорит руководитель турфирмы Ульяна Смирнова. - Нужно, чтобы по нескольким маршрутам следовали сити-басы, которые свяжут все достопримечательности. Необходима сеть надземных и подземных туристических парковок, а исторический центр должен стать пешеходным, ориентированным на туристов.

По ее словам, инвесторы предлагают построить в Севастополе воздушное метро - канатную дорогу с вагончиками на 10 - 15 человек через главные туристические точки: Балаклаву, Херсонес, Сапун-гору. Стоимость километра такой трассы обойдется в 68 миллионов рублей. От властей потребуется согласовать размещение станций.

В городском правительстве проект пообещали рассмотреть, а проблему парковок намерены решить уже к этому курортному сезону.