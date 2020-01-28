В Волгограде медсестру будут судить за ожоги и увечье младенца

В Волгограде завершено расследование в отношении старшей медсестры городского перинатального центра, из-за которой младенец получил сильные ожоги лица. Подозреваемой грозит ограничение свободы на срок до четырех лет или лишение свободы до одного года.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, трагедия произошла в 2016 году. Женщина, родившая с помощью кесарева сечения мальчика, обнаружила, что на лице ребенка, находившегося в специальном инкубаторе, имеются ожоги и частично потерян нос.

Только через три года родителям мальчика удалось добиться, чтобы инцидент расследовали правоохранительные органы. В марте 2019 года была назначена доследственная проверка, по результатам которой было возбуждено уголовное дело по статье 118 УК РФ.

В ходе экспертизы выяснилось, что увечье младенцу было причинено в результате нарушения правил и технологии установки ему специальных биназальных кислородных канюль. Ответственная за данную процедуру была старшая медсестра отделения реанимации.

Дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, затем поступит в суд для рассмотрения по существу.