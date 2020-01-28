Банк России вместе с министерством соцзащиты Свердловской области проведут открытый конкурс методик повышения финансовой грамотности для воспитанников интернатов, а также методик повышения квалификации для воспитателей, которые будут проводить занятия. В результате должна появиться комплексная программа экономической социализации детей, оставшихся без попечения родителей.

- Существующие методики разрозненны и недостаточно адаптированы к условиям детдомов. Ребята даже не знают, как купить билет в общественном транспорте, где оплатить коммуналку, - поясняет Ольга Ударцева, заместитель министра соцполитики Свердловской области. - Кроме того, дети не осознают, что им это пригодится в будущем, материал воспринимают с трудом из-за отсутствия личного опыта обращения с деньгами. К тому же не везде можно проводить онлайн-уроки из-за неустойчивого Интернета, а в некоторых населенных пунктах вообще отсутствуют отделения банков и банкоматы. Региональный центр повышения финансовой грамотности организовал в декабре для педагогов интернатов первый онлайн-вебинар, на который зарегистрировались 47 человек, то есть потребность очень большая. Мы предлагаем проводить не только вебинары, но и мастер-классы, экскурсии в финансовые учреждения, деловые игры, тогда банки смогут системно взаимодействовать с органами опеки и в постинтернатовском сопровождении.

На 1 октября 2019 года на Среднем Урале на учете стояло 19 750 детей, оставшихся без попечения родителей, 91 процент из них воспитывается в опекунских семьях, 1763 - в интернатах. В основном это подростки, треть имеют инвалидность, 64 процента - психические расстройства. Специально для сирот ЦБ разработал два методических пособия ("Деньги" и "Финансовые мошенничества"), кроме того, разослал в соцучреждения учебные пособия по основам финансовой грамотности, но эксперты отмечают, что они все-таки более теоретические, а сиротам не хватает практических навыков. Чтобы ребята усвоили материал, его надо ежедневно закреплять, играть в магазин, аптеку, парикмахерскую, объяснять, как и где платить за товары, когда брать чек, сдачу и т.п.

У сирот есть мобильники и банковские карты, поэтому они уязвимы не только для мошенников, но и для псевдодрузей и алчной родни

Методистам необходимо учесть и психофизиологические особенности аудитории: если разговоры про личный бюджет в детдоме воспринимаются еще более-менее легко, то про семейный могут вызвать слезы. Просто поменяв местами продукты в магазине, вы заставите аутиста нервничать. Кроме того, у него может вызвать агрессию мерцание экрана, сочетание цветов в банковском приложении. Для глухих посещение банка - тоже непростая задача, ведь в языке жестов лишь 600 знаков. Чтобы объяснить, что такое кредитный калькулятор, сурдопереводчику придется рассказать целую историю. К тому же у воспитанников интернатов нет карманных денег, тогда как дети, живущие в семье, довольно рано учатся распоряжаться наличными.

- Семья - важный институт социализации: она прививает нормы поведения, в том числе финансового, формирует привычки, учит планировать. Основа материального фундамента - доход родителей, они отвечают за рациональные траты, обеспечивают едой, одеждой. Ребенок, находящийся на полном гособеспечении, не видит ни положительных примеров, ни отрицательных, у него складывается образ взрослой жизни, мало совпадающий с реальностью, - комментирует Сергей Кокоулин, начальник управления службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ГУ Банка России по УрФО. - При этом в 18 лет сироты уже считаются взрослыми и получают полный доступ к своим счетам, имуществу. Неудивительно, что за порогом интерната у них возникают проблемы с экономической социализацией: ребята зачастую продают единственное жилье, участвуют в мошеннических операциях и "серых" схемах ради быстрого заработка.

С учетом того, что у сирот есть мобильники и банковские карты, они уязвимы не только для мошенников, которые похищают деньги со счета, выманивая CVC-код, но и для псевдодрузей и алчной родни. К тому же вокруг столько соблазнов.

- У нас более 200 тысяч клиентов, которые воспитываются без родителей. К совершеннолетию у некоторых скапливается два миллиона рублей. Проанализировав движение средств за два месяца до и после 18-летия, мы увидели, что большая часть уходит на раздачу долгов, покупку дорогой одежды, смартфонов, телевизоров, такси, - рассказала Диана Мустафина, представитель дивизиона "Особые решения" Сбербанка. - В 2018 году мы начали выявлять нетипичные операции по счетам несовершеннолетних и блокировать в подобных случаях доступ к мобильному банку. Когда клиенты звонят в кол-центр, некоторые операции им недоступны: разблокировка карты онлайн, снятие остатка по счету, досрочный перевыпуск карты. Все это они могут сделать лично, обратившись в офис банка.

И хорошо, если сироты сорят деньгами в своих интересах. В прошлом году в полицию Екатеринбурга пришло письмо от молодого человека, отбывающего срок в колонии за имущественное преступление. Горькая исповедь и предостережение. Оказывается, еще когда парень жил в детдоме, к нему втерлись в доверие некие люди, которые после совершеннолетия воспитанника похитили у него банковскую карту с накоплениями, а на его паспорт фиктивно зарегистрировали юрлицо, через которое обналичивали средства.

- Сиротам положены денежные выплаты и жилье - для мошенников они лакомый кусочек. На пороге детдома их встречает человек, который обещает помощь в поступлении, поиске работы. Уговаривает: "Перепиши квартиру на меня, а жить будешь в моей". Проблема в том, что преступления эти латентные: ребята никому не сообщают, что их обманули люди, которым они доверяли, - отмечает Игорь Каргаполов, начальник отделения по борьбе с мошенничеством Управления МВД по Екатеринбургу.

Большинство экспертов сходится во мнении, что поколение Z надо обучать методами, которые им наиболее понятны. Допустим, разработать программу "Мой бюджет на проживание в интернате". Посчитав, сколько на него тратит государство в месяц, ребенок будет знать, что примерно такая же сумма ему понадобится в самостоятельной жизни. А в интерактивной "бродилке" можно прожить один день с героем, которому на каждом шагу встречаются персонажи-обманщики. Такая игра сейчас находится в дизайн-разработке у Сбербанка, после чего финансисты обещают разослать ее по детским домам.

Компетентно

Алена Оболенская, доцент кафедры акмеологии и психологии среды УрГПУ:

- Психологи знают, что устойчивое поведение формируется через несколько этапов, в том числе через поведение и опыт значимого лица. Не секрет, что дети задают взрослым вопросы: "А сколько ты получаешь? Насколько успешен в жизни?". Если поговорить с ними о ценности своей профессии и финансовых компетенциях, у них появятся правильные ориентиры. Сироты на гособеспечении не имеют опыта потери дохода и поиска нового. Нужно учить их через игры раскладывать деньги в разные корзины, чтобы они знали, что потеря одного источника дохода - это не конец. Если появится возможность использовать на тренингах настоящие купюры, а не муляжи, совершать и исправлять ошибки, навык удастся закрепить и перенести во взрослую жизнь. Там, где материальная база позволяет, можно играть в компьютерные игры, покупать бонусы, например, но важно понимать риски операций в Интернете. Никто из детей в свободное время не играет в "заплати за ЖКХ", то есть контент должен быть развлекательный, а не нарочито дидактический, но формирующий полезные привычки.

Пока методики дорабатываются, необходимо объяснять, как проверять информацию, вводить в лексикон термины "доход, бюджет, цена, банк, инфляция, рынок, деньги, бартер", чтобы дети больше думали о привлечении трудовых, инвестиционных доходов, а не о "серых". Приходит тебе на почту предложение из "Яндекс-директ" - насколько это безопасно? Расскажите, что можно, например, петь, рисовать картины, вести блог и монетизировать свои умения.