Как на пенсии стать счастливее, чем в юности

Минувший год прошел под знаком театра. Но для Натальи Лапенковой ее личный "год театра" календарей не признает.

Она всегда умела определять цель и идти к ней, не дожидаясь, пока дорогу заасфальтируют и снабдят указателями. Например, окончив в юности мясомолочный техникум и попав по распределению на молокозавод, сразу поняла: коллектив женский, устроить личную жизнь будет трудновато. И перешла на работу на завод электроавтоматики в отдел оборудования. Да, пришлось переучиваться, но мужа Наталья нашла, в семье родились сын и дочь.

Там и трудилась до начала конверсии. Вместе с переменами пришли невыплаты зарплаты, работа за продукты и одежду, акции протеста. Но надо было поднимать детей, поэтому Лапенкова пошла торговать на рынок. Когда рынок подмяли "уралмашевские" и стали приковывать задолжавших "челночниц" наручниками к прилавку, она устроилась в мастерскую: шила чехлы, а из обрезков ткани тапки, которыми торговала. Еще они с мужем научились выделывать кроличьи шкурки, и по ночам она мастерила шапки.

Ко всему прочему, Наталья оказалась неплохим, как сейчас говорят, продажником и, когда тапки и кролики вышли из моды, устроилась рекламным менеджером. Дело опять пошло.

Секрет успеха? Да никакого секрета. Во-первых, везет тому, кто везет. А во-вторых, сама Наталья говорит, что у нее "характер такой, что надо сразу в звезды". Она всегда стремилась быть первой, и даже не из-за денег, а ради внимания, похвалы, аплодисментов, но до них было еще очень далеко.

В сорок шесть Лапенкова решила получить высшее образование. Подготовилась, сдала экзамены и поступила… в университет физкультуры и спорта, при том что спортом никогда не занималась. Со смехом вспоминает, как ее привели в бассейн. Плавать она почти не умела, как и когда-то шить. Но прыгнула в воду и поплыла. Шокированная приемная комиссия дала странной студентке добро, уточнив на всякий случай: "А вам никто не говорил, что вы сумасшедшая?"

За годы учебы Наталья, маленькая и тоненькая, как девочка, научилась делать все на уровне профессиональных спортсменов-одногруппников. И, понятное дело, стала звездой курса. Получила диплом специалиста адаптивной физкультуры и реабилитолога и поступила в Миссионерский институт. Думала, что решает все сама. Но, оказалось, ее вела судьба.

По дороге в храм на очередное практическое занятие Наталья попала в страшную аварию и, если бы не спортивная подготовка, погибла, но смогла сгруппироваться и отчасти смягчить последствия удара. Стала инвалидом, коллеги-реабилитологи сказали, что восстановление невозможно и она никогда не будет ходить.

- Только тогда я поняла, зачем так рвалась в университет физкультуры. Я вытащила себя сама, хотя поначалу и не хотела: боль, памперсы, пролежни, неподвижность…

Она привязывала резинку к батарее и разрабатывала ноги. Придумала комплексы упражнений. Соученики по миссионерскому институту поддерживали как могли.

- За это время я изменилась не только внешне, но и внутренне: научилась больше ценить людей, отношения, искать компромиссы.

Тело выздоравливало. Душа искала новую опору для старта. По совсем уже неудивительному совпадению ею стал театр "Новый старт", созданный для актеров пенсионного возраста. Разумеется, выступать на сцене Лапенкова не умела, долгое время просто сидела, наблюдала. Первую роль провалила, от волнения не смогла на репетиции выдавить ни слова. Но однажды пришли с киностудии, искали пожилых людей для сериала.

- Сфотографировали и меня… а через пару дней пригласили сняться в двух эпизодах. На сегодня у меня семь эпизодических ролей в фильмах и сериалах и в нескольких постановках "Нового старта", - гордится Наталья.

В этом сезоне Лапенкова сыграла заметную роль в спектакле "Газетные истории" - совместном проекте театра имени Гецова и "РГ". На одном из актерских тренингов ее пригласили в российско-датский театральный проект "Город. Разговоры", и в конце минувшего года она сыграла в постановке "Как я выжил", в которой шла речь о спасении от смерти, адаптации в новых условиях, преодолении психологически сложных ситуаций.

Но с ее деятельным характером и этого мало. В качестве администратора "Нового старта" Наталья занимается продвижением, организацией благотворительных спектаклей. Записалась на прием к министру культуры области - уникальному театру как воздух нужна организационная и финансовая поддержка.

Два штриха к портрету

Наталья ни разу в жизни не была в отпуске. А еще, будучи с ней давно знакома, я не знаю ее отчества. Хотела позвонить и спросить, но посмотрела фото энергичной пенсионерки на тренажерах в спортзале, на хештеги, которыми сопровождаются ее публикации в соцсетях (#саморазвитие, #хочумогу, #жизньвкайф, #создаваявозможности), и передумала.