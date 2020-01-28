На приграничных железных дорогах введены меры против коронавируса

На Дальневосточной, Забайкальской, Восточно-Сибирской железных дорогах, а также приграничных вокзалах Южно-Уральской и Западно-Сибирской железных дорог совместно с Роспотребнадзором проводятся дополнительные противоэпидемиологические мероприятия, сообщили во вторник пресс-службе РЖД.

- Прежде всего, речь идет о персонале ЖД-вокзалов, который контактирует с пассажирами - сообщили в компании. - Все кассиры, дежурные и прочие должностные лица обеспечены медицинскими масками, защитными перчатками и антисептиками. В вокзальных помещениях проводится регулярная дезинфекция специальными моющими составами, организована ревизия вентиляционных систем, введен режим проветривания, размещены памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции. Организовано дежурство врачей, а медицинские пункты дополнительно укомплектованы необходимыми противоэпидемическими средствами.

С работниками поездных бригад также проведены инструктажи о мерах профилактики заболевания. Пассажирские поезда обрабатываются дезинфицирующими средствами. Проводится аудиоинформирование пассажиров, отметили в РЖД.