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28.01.2020 15:40
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путин посетит Когалым и проведет там совещание по развитию моногородов

Текст: Кира Латухина
Президент России Владимир Путин принял приглашение Вагита Алекперова посетить Когалым и провести там совещание по развитию моногородов. На встрече в Ново-Огарево глава ПАО "Лукойл" также рассказал про освоение балтийского шельфа и о больших планах по работе в Африке.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов. Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов. Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и председатель правления ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов. Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

"Как год закончился?" - спросил глава государства. "Год достаточно удачный", - оценил собеседник. Президент заметил, что и добыча подросла немного, и переработка. "Да, для нас год получился удачным, во всех отношениях: и в производственных, и в социальных проектах", - подтвердил Алекперов.

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На вопрос о средней зарплате глава "Лукойла" пояснил, что в среднем получается больше 65 тысяч рублей. В этом году был поставлен рекорд - 1,3 триллиона рублей налогов. "За пять лет вы заплатили пять с половиной триллионов", - констатировал Путин.

Компания готовит новую стратегию развития, и за ближайшие десять лет инвестиции могут превысить 100 миллиардов долларов. В первую очередь, в российские проекты, заверил Алекперов. Продолжается экономическое развитие на Каспии, продолжил он, начинается активное освоение балтийского шельфа. "Я помню ваше предприятие на Каспии, конечно, классное. Развивается там все?" - поинтересовался президент. "Да, мы гордимся этим предприятием", - не скрывал собеседник.

Глава "Лукойла" рассказал, что после саммита "Россия-Африка" в Сочи открылось уникальное окно возможностей. "Мы действительно сейчас достаточно активно в Западную Африку входим, уже в три страны вошли. Сейчас еще четыре страны предлагают нам совместную работу. Такого никогда не было", - подчеркнул он.

"Мне очень понравился настрой наших африканских коллег. Даже неожиданно: никто ничего не просил, только одно - совместная работа", - прокомментировал Путин. "Мы это чувствуем", - согласился Алекперов и попросил повторить такой же саммит через некоторое время. "Сегодня, действительно, это уже не просто декларация, это реальные проекты: и в Республике Конго, и в Гане, сейчас смотрим еще ряд стран, и в Камеруне сегодня. Нас знают, с нами хотят работать, с нами хотят общаться", - заверил он.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Докладчик также рассказал про социальные проекты, в частности о строительстве уникального научного центра. "Мы реставрировали павильон "Нефть" на ВДНХ. И, самое главное, мы сделали популяризацию: и школьники, и студенты сегодня ходят и видят, из чего делается", - заметил он. Детский городок в виде буровых и нефтеперерабатывающего завода пользуется большой популярностью. А в Западной Сибири, в Когалыме, строится филиал Пермского национального исследовательского политехнического университета. "Мы сделали объединение нашего научно-технологического института, который проектную работу выпускает, и Пермского университета. Сделали общую структуру. Здесь студенты не только учатся, но и работают, получают за это деньги, делают реальные проекты", - уточнил он. "То есть мы не теряем эти два-три года, когда после института надо заново обучать людей, как работать", - заметил докладчик. "Мы все время об этом говорим. То, что вы это внедряете, это здорово", - похвалил Путин.

Еще реализован проект филиала Государственного академического Малого театра. "Реально заработал?" - спросил президент. "Начинали с двух дней, субботы и воскресенья. Сегодня четыре дня... В воскресенье еще детские спектакли", - сообщил Алекперов. Также подписано соглашение по Русскому музею. "Все-таки это моногорода, в них сегодня есть потребность в том, чтобы приобщиться к культуре", - заметил докладчик и пригласил главу государства в Когалым провести совещание по развитию моногородов, по взаимоотношению между крупными корпорациями и региональной властью "на примере, допустим, какого-то моногорода в Западной Сибири". "Там есть чем гордиться", - считает он. "Принимается", - ответил Путин.

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