СК проверит смерть челябинской школьницы от гриппа

В Челябинске организована проверка обстоятельств смерти семиклассницы, доставленной в больницу с высокой температурой, сообщили в во вторник в следственном управлении СК региона.

- Вечером 24 января в реанимационном отделении одной из больниц Челябинска скончалась 13-летняя девочка, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков.- За несколько часов до случившегося она была госпитализирована с высокой температурой.

Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле ребенка не обнаружено. Назначена судебная экспертиза по установлению точной причины смерти, после которой следствию предстоит изучить алгоритм оказания медицинской помощи.

Проведение проверки взято на контроль руководством следственного управления, отметили в СК региона.