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28.01.2020 15:40
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кому выгоден эксперимент с детским питанием

Текст: Анатолий Меньшиков (Тюменская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 18(8072)
Довольно долгое время во многих детских садах Тюменской области воспитанникам укрепляли здоровье с помощью дорогого пробиотика производства сибирской компании - в рамках неафишируемой пилотной региональной программы. После обращений в надзорные органы управление ФАС возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства и теперь намерено взыскать с производителя, а также поставщика - тюменской компании с крохотным штатом и многомиллионным оборотом - свыше 700 тысяч рублей штрафа. В свою очередь, прокуратура области подтвердила, что по ее настоянию своеобразный эксперимент досрочно завершен: профильным департаментом "прекращены правоотношения" с заинтересованными коммерческими структурами.

Добавка к ежедневному рациону малышей позиционировалась как кисломолочный продукт с бифидобактериями. Литр обходился в три тысячи рублей. В целом за пробиотик детсады перечислили десятки миллионов рублей. Он, убеждали родителей администраторы и воспитатели, очень полезен для организма ребенка, повышения его иммунитета, поэтому отказываться неразумно. Специалисты УФАС не рассматривали вопрос в ракурсе безопасности и эффективности средства - это не в их компетенции, однако обратили внимание на закрытость процесса: в программе участвовали только "свои", а потенциальные конкуренты, изготовители аналогичных пробиотиков, о ней не знали.

Фото: Reuters
Медики: информация о пробиотиках в интернете ненадежна

Административное дело расследовалось по статье 14.32 КоАП РФ (часть 4) "Заключение хозяйствующим субъектом недопустимого соглашения или участие в нем". Одна из фирм, должная уплатить штраф, оспаривает постановление антимонопольного органа в арбитраже. Между тем, как сообщили корреспонденту "РГ" в УФАС, точка не поставлена, готовятся к рассмотрению еще несколько административных дел, в том числе в отношении ответственных чиновников. Они, судя по всему, не нечаянно вляпались в темную историю с оздоровлением детей, а сознательно использовали "властные полномочия" для продвижения продукции сибирской компании, специализирующейся на выпуске продуктов функционального питания и БАДов.

Общество Здоровье Общество Семья и дети Экономика Товары и цены Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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