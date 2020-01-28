Добавка к ежедневному рациону малышей позиционировалась как кисломолочный продукт с бифидобактериями. Литр обходился в три тысячи рублей. В целом за пробиотик детсады перечислили десятки миллионов рублей. Он, убеждали родителей администраторы и воспитатели, очень полезен для организма ребенка, повышения его иммунитета, поэтому отказываться неразумно. Специалисты УФАС не рассматривали вопрос в ракурсе безопасности и эффективности средства - это не в их компетенции, однако обратили внимание на закрытость процесса: в программе участвовали только "свои", а потенциальные конкуренты, изготовители аналогичных пробиотиков, о ней не знали.
Административное дело расследовалось по статье 14.32 КоАП РФ (часть 4) "Заключение хозяйствующим субъектом недопустимого соглашения или участие в нем". Одна из фирм, должная уплатить штраф, оспаривает постановление антимонопольного органа в арбитраже. Между тем, как сообщили корреспонденту "РГ" в УФАС, точка не поставлена, готовятся к рассмотрению еще несколько административных дел, в том числе в отношении ответственных чиновников. Они, судя по всему, не нечаянно вляпались в темную историю с оздоровлением детей, а сознательно использовали "властные полномочия" для продвижения продукции сибирской компании, специализирующейся на выпуске продуктов функционального питания и БАДов.