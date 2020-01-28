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28.01.2020 17:49
Рубрика: Происшествия

Мошенники ушли в Сеть

Резко выросло число преступлений, совершаемых с помощью IT-технологий
Текст: Иван Петров
По данным МВД России, в 2019 году в стране было совершено почти 300 тысяч так называемых IT-преступлений (с использованием различных информационных технологий).
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Оказалось, что этот показатель продемонстрировал чудовищную динамику - в 2018 году кибермошенничеств было совершено на 68,5 процента меньше.

Всего в январе-декабре 2019 года зарегистрировано 294,4 тысячи преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Фото: iStock
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В МВД подсчитали, что в общем объеме правонарушений на долю преступлений с использованием IT-технологий приходится 14,5 процента. Тогда как годом ранее аналогичный показатель составлял 8,8 процента.

При этом почти половина всех зафиксированных киберпреступлений (48,5 процента) относится к категориям тяжких и особо тяжких. Таким образом, за прошлый год их насчитывается 142,7 тысячи, что на 149 процентов больше, чем в 2018 году.

Есть полицейским и чем похвалиться. Оказывается, практически все подобные преступления раскрываются силами сотрудников МВД. По данным полицейских, 98,4 процента выявляются органами внутренних дел.

По данным МВД, значительно выросло количество преступлений, совершенных через интернет (44 процента). На 130 процентов чаще стали фиксироваться преступления, связанные с использованием банковских карт. И на 91 процент возросло количество мошенничеств с применением мобильных телефонов.

По данным лаборатории компьютерной криминалистики антихакерской компании Group-IB, самым популярным видом кибермошенничества в России является фишинг. Это когда злоумышленник звонит жертве и представляется сотрудником банка или какой-либо госструктуры.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Напомним, в конце прошлого года глава МВД Владимир Колокольцев сообщил, что в ведомстве будут созданы специальные структуры для борьбы с киберпреступлениями. Министр пояснял, что новые подразделения сформируют по отраслевому принципу в пределах имеющейся штатной численности.

Кроме того, было запланировано существенно увеличить штат Бюро специальных технических мероприятий МВД России, а также их подразделения на региональном уровне. Это структура, отвечающая за использование полицейскими различных технических устройств и гаджетов.

Стоит заметить, что вчера в России и еще в 48 странах отмечали День защиты персональных данных. С 2006 года ежегодно отмечается 28 января.

Происшествия Преступления Криминал

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