Найденный в могиле I века артефакт оказался римской косметичкой

Группа археологов из Консорциума Мериды, Университета Гранады и Института культурного наследия Испании изучила створки моллюска, морского гребешка, найденные в могиле I века нашей эры, и пришла к выводу, что это была римская косметичка.

Как сообщает The History Blog, раковина была обнаружена еще в 2000 году при проведении раскопок в Мериде. Этот город два тысячелетия назад был столицей римской провинции Лузитания, основанной в 25 году до нашей эры и предназначенной для проживания легионеров-ветеранов.

В ходе раскопок было обнаружено несколько погребальных сооружений, которые в римские времена находились за пределами города. Они были возведены за северо-восточными воротами у дороги, ведущей в современный город Медельин.

Всего было раскопано шесть захоронений. В одном из них и была найдена раковина гребешка. Она несет следы обработки. Древний мастер изготовил из нее пиксис - так на древнегреческом языке назывались своего рода сосуды для хранения косметики.

В данном случае исследователи получили для изучения неплохо сохранившийся двустворчатый пиксис. Вероятно, створки плотно закрывались при помощи серебряных нитей.

Внутри был обнаружен шарик розового цвета. Для его изучения археологи применили рентген и электронный микроскоп, а также провели хроматографический анализ. Они не обнаружили никаких красителей или минеральных пигментов, например, красную охру.

Однако оказалось, что шарик состоял в основном из так называемого гранитного лака, смешанного с пигментом Rubia tinctorum - цветом, который получали из розы сорта "Марена" и закрепляли холодными квасцами. Ученые отмечают, что для римской косметики это был необычный рецепт.

К слову, самые древние примеры использования раковин для хранения косметики относятся к 2500 году до нашей эры. Ранее они были обнаружены в шумерском городе Ур. В римскую эпоху в качестве косметичек использовались не только раковины, но и коробочки из янтаря, кости, стекла и драгоценных металлов. Подобные артефакты находили на раскопках в Италии и Испании.