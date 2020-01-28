РКН выписал 1 млн рублей штрафов за нарушения в сфере персональных данных

Число протоколов, составленных в 2019 году Роскомнадзором за нарушение правил обработки персональных данных, выросло почти на 40%. Сумма штрафов по ним превысила 1 млн рублей, сообщил исполняющий обязанности замглавы Роскомнадзора Юрий Контемиров на Дне открытых дверей, посвященном защите персональных данных.

В 2019 году Роскомнадзор и его территориальные органы составили 215 протоколов об административных правонарушениях. Сумма наложенных штрафов достигла 1 млн 99 тыс. рублей. Для сравнения в 2018 году было оставлено 156 протоколов по статье 13.11 КоАП, а сумма штрафов - 437 тыс. рублей.

Наибольшее количество составленных протоколов приходится на долю Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов.

По словам Контемирова, наиболее распространенные нарушения связаны с обработкой персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством, либо с обработкой, которая не соответствовала целям, заявленным на этапе сбора персональной информации.

Прошлый год стал рекордным не только по объему выписанных штрафов. Роскомнадзор зафиксировал заметный всплеск числа жалоб граждан на нарушения в сфере персональных данных. Рост составил более 22%, тогда как раньше не превышал 5-7%.

В 2019 году в Роскомнадзор поступило 50394 обращения против 41171 обращения в 2018-м. Больше всего обращений касалось обработки персональных данных банками и интернет-сайтами - по 23%, 10% пришлось на организации ЖКХ, 5% - на коллекторов, по 3% - на соцсети, компании связи.

"Увеличение числа жалоб мы связываем с вопросами оказания услуг в интернете. Есть тенденция к увеличению жалоб на организации ЖКХ", - уточнил Кантемиров.

По его словам, в последнем случае обращения никак со связаны с взысканием задолженности. "Речь идет о передаче, размещении информации, содержащей персональные данные, в государственной информационной системе (ГИС ЖКХ), а также на на официальных сайтах управляющих компаний", - пояснил Контемиров.